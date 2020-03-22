 Rapor: Hava kirliliği yılda 400 bin ölüme yol açıyor | AVRUPA | DW | 08.09.2020

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AVRUPA

Rapor: Hava kirliliği yılda 400 bin ölüme yol açıyor

Avrupa Çevre Ajansı'nın raporu, hava ve gürültü kirliliğinin insan sağlığını tehdit eden başlıca faktörler olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, hava kirliliği yılda 400 binden fazla kişinin erken ölümüne yol açıyor.

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Avrupa Çevre Ajansı tarafından Salı günü yayınlanan rapor, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılda 400 binden fazla kişinin hava kirliliğine bağlı nedenlerle erken öldüğünü ortaya koydu. Danimarka'nın başkenti Kopenhag merkezli Avrupa Çevre Ajansı tarafından hazırlanan raporda, çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Raporda, hava kirliliğinin insan sağlığı için en büyük tehdit olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, insan sağlığı için en büyük ikinci tehdidin gürültü kirliliği olduğu belirtildi. Buna göre, gürültü kirliliğine bağlı nedenlerle yılda yaklaşık 12 bin erken ölüm vakası kaydedildi.

Rapora göre, iklim değişikliğinin sonucunda oluşan sıcak hava dalgaları ve seller de sağlık için önemli bir tehdit oluşturuyor. Avrupa Çevre Ajansı uzmanı Catherine Ganzleben, iklim değişikliğinin sonuçlarının özellikle kentlerde yaşayan insanları daha çok etkilediğini söyledi.

Her sekiz ölümden biri çevre kirliliğiyle bağlantılı

Avrupa Çevre Ajansı'nın raporu ayrıca, AB'de kaydedilen her sekiz ölümden birinin çevre kirliliği ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Raporda, 2012 yılında AB ve o dönem üye olan İngiltere'de kaydedilen 630 bin ölüm vakasının çevre kirliliği ile bağlantılı olduğu belirtildi. Bu sayının ölüm vakalarının yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çekildi. Sıklıkla görülen ölüm nedenleri arasında kanser, kalp hastalıkları ve beyin kanaması bulunuyor.

En çok ölüm Bosna-Hersek'te

Rapor, Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasında da farklılıklar olduğunu gösterdi. Buna göre, Doğu Avrupa ülkelerinde çevre kirliliğine bağlı erken ölümlerin sayısı Batı Avrupa ülkelerine göre daha yüksek. En yüksek erken ölüm oranı yüzde 27 ile Bosna-Hersek'te kaydedilirken, en düşük erken ölüm oranının yüzde 9 ile Norveç ve İzlanda'da olduğu belirlendi.

Avrupa Çevre Ajansı Genel Direktörü Hans Bruyninckx, "Avrupa'da çevre konusunda iyileşmeler ve Yeşil Anlaşma ile sürdürülebilir geleceğe odaklanıldığını görmemize rağmen, bu rapor, toplumda yoğun bir şekilde tehdit altında olanları korumak için tedbirlerin gerekli olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Bruyninckx, yoksulluğun genellikle kötü çevre koşulları ve sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

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Koronavirüs hava kirliliğini azalttı

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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