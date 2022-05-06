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Sembol fotoğraf - KokainFotoğraf: picture-alliance/dpa/C. Charisius
SağlıkAvrupa

Rapor: Avrupa uyuşturucu merkezi haline geliyor

2 saat önce

AB, Türkiye ve Norveç'te 2020'de ele geçirilen kokain miktarının rekor artışla 214,6 tona yükseldiği açıklandı. Uzmanlar Avrupa'nın üretimde de merkez haline geldiği uyarısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/rapor-avrupa-uyu%C5%9Fturucu-merkezi-haline-geliyor/a-61712902

Avrupa'da başta kokain olmak üzere uyuşturucu kullanımı rekor artış gösterirken uyuşturucu üretiminin de Avrupa'ya kaydığı uyarısı yapıldı.

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlem Merkezinin (EMCDDA) yayımladığı rapora göre 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye ve Norveç'te ele geçirilen kokain miktarı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 214,6 tona yükseldi. EMCDDA, bu miktarın 2022'de 300 tona ulaşabileceği tahmininde bulundu.

2020 yılında ele geçirilen kokainin piyasadaki perakende değerinin 10,5 milyar euroyu bulduğu ve yaklaşık 3,5 milyon Avrupalının kokain kullandığı tahmin ediliyor.

Kokainin esrarın ardından Avrupa'da en çok kullanılan uyuşturucu haline geldiğini belirten uzmanlar, "uygun fiyatlarla yüksek saflığa sahip kokain bulmanın şimdiye kadar hiç bu kadar kolay olmadığı" uyarısı yaptı.

Belçika, Hollanda ve İspanya başı çekiyor

EMCDDA raporunda kokain üretiminin büyük bölümü hala Kolombiya, Peru ve Bolivya'da yapılmasına rağmen başta Belçika, İspanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'nın da üretim merkezi haline gelmeye başladığına dikkat çekiliyor. Rapora göre 2018-2020 yılları arasında AB içinde 45 yasa dışı üretim laboratuvarı ortaya çıkarıldı.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, Avrupalı ve uluslararası suç çetelerinin iş birliği sonucunda çok daha fazla çeşitliliğe sahip ve dinamik bir uyuşturucu pazarı tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını belirterek "Bu, uyuşturucu arzının rekor seviyelere yükselmesi, şiddet ve yolsuzluğun, ayrıca sağlık sorunlarının artmasına yol açmakta" diye konuştu.

Özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya'da uyuşturucu çeteleri arasındaki rekabetin yoğunlaştığı ve sokak çatışmalarına evrildiği de raporda not edildi.

Meksika'da ele geçirilen macun haline getirilmiş metamfetamin (met)
Macun haline getirilmiş metamfetamin (met)Fotoğraf: Guillermo Arias/APF/Getty Images

Metamfetamin uyarısı

EMCDDA raporunda ayrıca merkezi sinir sistemini uyarıcı sentetik bir madde olan metamfetamin de mercek altına alındı. Resmi verilere göre AB ülkelerinde 2010-2020 yılları arasında ele geçirilen metamfetamin miktarı yüzde 477 oranında artarak 2,2 tona yükseldi.

Daha önceleri Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da yoğunlaşan metamfetamin piyasasının son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret edilen raporda 2020 yılında 215 metamfetamin laboratuvarının ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Avrupa polis teşkilatı Europol, Avrupalı sentetik uyuşturucu imalatçılarının Meksikalı kartellerle iş birliği yaptığına dikkat çekerek, üretim konusunda tecrübeli Meksikalı kimyagerlerin Avrupa'ya gelerek laboratuvarlarda aktif rol aldıkları uyarısı yapmıştı.

 

AP,AFP / BK,ET

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