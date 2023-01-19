Almanya Leopard'ları verecek mi?

Ukrayna Savunma Temas Grubu ülkeleri, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in çağrısıyla bugün ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bir araya geliyor. Çeşitli ülkelerden 50'den fazla savunma bakanı ve üst düzey askeri yetkilinin katılması beklenen toplantının gündeminde Ukrayna'ya bundan sonra yapılacak askeri yardımlar var.

Toplantı öncesinde 11 Avrupa ülkesi (Estonya, İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Slovakya ve İspanya) ortak bir bildiri yayınlayarak Ukrayna'ya savaş tankı, ağır top, hava savunma silahları, helikopter, cephane ve piyade saldırı araçları yollama taahhüdünde bulundu. Ancak bu ülkelerden Almanya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarınn gönderilmesine izin verip vermeyeceği toplantı öncesinde belirsizliğini koruyor. Başbakan Olaf Scholz ile Savunma Bakanı Boris Pistorius üzerindeki uluslararası baskı ise Ramstein'daki zirve öncesinde sürekli artıyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, zirve öncesinde Berlin'in Ukrayna'ya Leopard 2 tankı sevkiyatlarına yeşil ışık yakıp yakmayacağı konusunda kötümser bir görünüm çizdi. Morawiecki "Ölçülü derecede şüpheciyim zira Almanlar bundan Şeytan'ın kutsal sudan kaçındığı gibi kaçınıyor" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fotoğraf: Presidential Office of Ukraine | CC BY-NC-ND 4.0

Zelenskiy'den Berlin'e çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Alman televizyonu ARD'ye verdiği mülakatta Berlin'e bir kez daha Leopard 2 tanklarını gönderme çağrısı yaptı. "Leopard tankınız varsa o zaman bize verin" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın kendisini savunmak istediğini Rusya'ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Almanya'nın "tek başına hareket etmeme" tutumunu eleştiren Zelenskiy, "Zaman pazarlık zamanı değil, zaman hayatta kalma zamanı. Hayatta kalmak zorundayız" dedi. Batı'nın bir altı ay daha konuyu tartışabileceğini söyleyen Zelenskiy Ukrayna'da her gün insanların öldüğünü belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin ve Almanya Savunma Bakanı Pistorius (sağda) Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Berlin: Tek başına hareket etmeyeceğiz

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ise Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gönderme konusunda Almanya'nın "tek başına" hareket etmeyeceğini tekrarladı. Pistorius, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada "Bunun hayata geçip geçmeyeceğini beklemek gerekiyor. ABD başta olmak üzere transatlantik ortaklarımızla müzakere halindeyiz" dedi. Pistorius "Diğer durumlarda daha önce de yaptığımız gibi konu, tek başına hareket etmemek" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Melnik ise Alman hükümetinin Leopard 2 tanklarının sevkiyatı konusunda "güçlü bir koalisyon oluşturması" gerektiğini söyledi. "Ukraynalılar Ramstein zirvesinde, en modern silah sistemlerinin gönderilmesi konusunda gerçek bir kırılma bekliyor" diyen Melnik, "Ramstein buluşmasında Alman hükümetine yönelik en büyük rica ise Leopard tanklarının gönderilmesi konusundaki blokajinı sadece kaldırması değil aynı zamanda da Ukrayna için güçlü bir tank koalisyonu oluşturması" ifadelerini kullandı.

Melnik, Almanya'nın tankın üreticisi ülke olarak sadece Finlandiya ve Polonya gibi ülkelerin sevkiyatlarına onay vermekle kalmaması gerektiğini kendisinin de tank göndermesi gerektiğini belirtti.

Alman medyasında yer alan haberlerde Başbakan Scholz'ün Leopard 2 tanklarının sevkiyatı için bir ön koşul ileri sürdüğü belirtilmişti. Reuters haber ajansı, Amerikan Wall Street Journal ve Alman Süddeutsche Zeitung ve Bild gazetelerine göre Scholz Alman tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi için ABD'nin Abrams muharebe tanklarını Ukrayna’ya vermesini şart koşuyor. Gazetelerin haberlerinde, Almanya Başbakanı’nın bu şartını geçen günlerde birçok muhatabına ilettiği belirtildi.

AFP, dpa, Reuters, DW / EC, BK