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Raif Bedevi

Raif Muhammed Bedevi, Suudi Arabistanlı aktivist ve blog yazarı. 2012 yılından beri cezaevinde bulunan Bedevi, 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırıldı.

2015 yılında Avrupa Parlamentosu'nca düşünce özgürlüğü alanında verilen Saharov Ödülü'ne layık görüldü. DW Türkçe'nin Raif Bedevi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Es zeigt unseren Kollegen Alican Uludağ, der heute mit dem Raif Badawi Award ausgezeichnet wurde. Das Foto wurde von unserem Leiter der türkischenn Redaktion Erkan Arıkan gemacht. Er hat der Redaktion selbstverständlich die Nutzungsrechte übertragen.

Uludağ ödülünü bedel ödeyen gazetecilere adadı 20.10.2021

2021 Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'nü bugün düzenlenen törenle alan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, "Gazeteciler elbette korkabilir ama cesaretini asla kaybetme lüksleri yoktur" dedi.

DW Haber - 20.10.2021 20.10.2021

DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.
DW Mitarbeiter in Ankara Alican Uludağ.

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'a Cesur Gazetecilik Ödülü 18.10.2021

2021 Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü’ne Deutsche Welle Türkçe muhabiri Alican Uludağ layık görüldü.
Wien, Schottenring. Protest vor dem King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue. Sudiarabisches Zentrum für Interreligiösen Dialog. Mit Ensaf HAIDAR, Frau des Bloggers Raif Badawi, der in Saudarabien zu 1000 Peitschenhieben und einer 10 Jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Seine Frau kämpft für seine Freilassung. Protest gemeinsam mit den Grünen, Alev KORUN, Ulrike LUNACEK; |

Suudi aktivist açlık grevine başladı 20.09.2019

Suudi Arabistan'ın İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapse attığı muhalif blog yazarı Bedevi açlık grevine başladı. Eşi, Bedevi'nin hapishanedeki kötü muameleyi protesto için üç gündür açlık grevi yaptığını duyurdu.
Screenshot DW türkisch - Can Atalay, Anwalt von Ahmet Şık © DW

"Ahmet 11 aydır gökyüzünü göremiyor" 12.10.2017

Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'nü layık görülen Ahmet Şık'ın avukatı Can Atalay, Şık'ın 11 aydır gökyüzünü göremediğini, çünkü cezaevindeki havalandırmanın üstünün tellerle örtülü olduğunu anlattı.

Frankfuerter Buchmesseç Türkischer Journalist Ahmet şık hat den Raif Badawi Preis bekommen.

Ahmet Şık’a Cesur Gazetecilik Ödülü verildi 11.10.2017

Cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Şık, Frankfurt Kitap Fuarı’nda Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü’nü aldı. Şık ödül törenine gönderdiği mesajında, "Hakikati konuşanlar düşman ilan edilip yok ediliyor" dedi.

2015**** File photo taken on March 3, 2015 of Turkish journalist Ahmet Sik. Prominent Turkish journalist Ahmet Sik on Thursday said he was being detained by authorities over a Twitter statement he made while an opposition lawmaker who spoke to him said the reporter was being accused of terrorist propaganda. At least 81 journalists are imprisoned in Turkey, according to the New York-based Committee to Protect Journalists (CPJ), with more than 130 media outlets shut since a failed coup attempt in July. Journalists and writers are largely facing charges of terrorist propaganda. Photo by Ferhat Uludaglar/Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Ahmet Şık’a Almanya’dan ödül 08.09.2017

Cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Şık, Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazeteciler Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni 11 Ekim’de Frankfurt’da düzenlenecek.

***Achtung: SCHLECHTE Qualität - nur KLEIN und innerhalb des Artikels verwenden!*** Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien *** undatiert, privat

Bedevi’nin kızkardeşi gözaltına alındı 13.01.2016

Uluslararası Af Örgütü‘nün haberine göre Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan Blog Yazarı Raif Bedevi’nin kızkardeşi gözaltına alındı.
***Darf nur am 11.09.2015 als Startbild zum Videoplayer benutzt werden***

Raif Bedevi açlık grevine başladı 11.12.2015

Suudi Arabistan'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle üç yıldır tutuklu olan blog yazarı Raif Bedevi'nin açlık grevine başladığı bildirildi.
Deutschland Ensaf Haidar Frau von Raif Badawi PK in Berlin

Tutuklu blog yazarı için vakıf kuruldu 11.09.2015

Suudi Arabistan'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle üç yıldır tutuklu olan blog yazarı eşi Raif Bedevi’nin serbest bırakılması için mücadele veren Ensaf Haydar Kanada'da eşinin adına bir vakıf kurdu.
Aktivisten demonstrieren am 07.03.2015 vor der Botschaft von Saudi-Arabien für die Freilassung des saudischen Bloggers Raif Badawi Bild: DW/K.-A. Scholz

Bedevi'ye özgürlük için kenetlendiler 08.05.2015

Suudi Arabistan'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis, bin kırbaç ve yüklü miktarda para cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Bedevi'ye destek için çok sayıda ülkede gösteriler düzenleniyor.
***Achtung: Verwendung nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Fall von Raif Badawi, Saudi Arabien!*** Der Website-Gründer Raif Badawi ist zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe und 600 Peitschenhieben verurteilt worden. Er wurde schuldig befunden, kritische Online-Artikel über die saudi-arabischen Behörden veröffentlicht zu haben, die als Angriff gegen den Islam angesehen werden. Amnesty International betrachtet Raif Badawi als gewaltlosen politischen Gefangenen. (Quelle: AI) ***Photos sent by Ensaf Haidar - wife of Raif Badawi for Amnesty to use in their work on her husband's case***

Bedevi'ye DW İfade Özgürlüğü Ödülü 25.02.2015

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan blog yazarı Raif Bedevi, bu yıl Deutsche Welle'nin İfade Özgürlüğü Ödülüne layık görüldü. Ödül en iyi online aktivizm yarışması Bobs kapsamında veriliyor.
2015_01_15_PT_FreeRaif.psd

Suudi blog yazarının cezası ertelendi 16.01.2015

İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan Suudi blog yazarı Raif Bedevi'nin bugünkü kırbaç cezasının eski kırbaç yaraları iyileşmediği için ertelendiği açıklandı.