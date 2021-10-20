Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Raif Muhammed Bedevi, Suudi Arabistanlı aktivist ve blog yazarı. 2012 yılından beri cezaevinde bulunan Bedevi, 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırıldı.
2015 yılında Avrupa Parlamentosu'nca düşünce özgürlüğü alanında verilen Saharov Ödülü'ne layık görüldü. DW Türkçe'nin Raif Bedevi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.