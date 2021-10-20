Raif Muhammed Bedevi, Suudi Arabistanlı aktivist ve blog yazarı. 2012 yılından beri cezaevinde bulunan Bedevi, 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırıldı.

2015 yılında Avrupa Parlamentosu'nca düşünce özgürlüğü alanında verilen Saharov Ödülü'ne layık görüldü. DW Türkçe'nin Raif Bedevi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.