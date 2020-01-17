 Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığı′nda defnedilecek | TÜRKİYE | DW | 18.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek

Dün akşam 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit, yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda eşi, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek.

Rahşan Ecevit

Rahşan Ecevit

Ankara'da dün hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucu Genel Başkanı ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, yarın öğle namazını takiben Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Rahşan Ecevit'in vefatının ardından çok sayıda başsağlığı mesajı aldıklarını belirten Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletmek için kendisini aradığını ve "Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için sorun kalmadığını ilettiğini" aktardı.

"Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için hem bizim hem de Ecevit'i sevenlerin bu yönde istekleri olmuştur" diyen Halıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Grup Başkanvekillerinin bugün Meclis'te bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na Sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için bir sorun kalmadığını bize iletti" dedi. Halıcı, "Bu haber Ecevit sevenleri çok mutlu etmiştir. Müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Devlet Mezarlığı ile ilgili kanunda değişiklik

Devlet Mezarlığı ile ilgili kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'te grubu bulunan beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedilebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla hazırlandı. Kanunun 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuyla ilgili görüşmesinde, Rahşan Ecevit'in vasiyetinin yerine getirilebilmesi için yasal değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda değerlendirme yapıldığı ve Erdoğan'ın buna olumlu baktığı ifade edildi. Bunun üzerine Şentop'un grup başvekilleri ile temasa geçtiği ve ortak bir kanun teklifi hazırlandığı kaydedildi.

DSP lideri Önder Aksakal, cenaze törenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rahşan Ecevit'in "Devlet Mezarlığı'nda ebedi sevgilisi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceğini" belirtti.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, DSP'nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit zatürre ve kronik böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetmişti. 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in, Devlet Mezarlığı'na eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmesi konusunda vasiyeti vardı.

DHA,DW/JD,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (17.01.2020)  

Benzer içerik

Türkei Rahsan Ecevit

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti 17.01.2020

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkei Bülent Ecevit Demokratische Linkspartei Demokratik Sol Parti DSP

"Bir bölen"in partisi, yine oyları bölecek mi?" 21.02.2019

Tabela partisine dönüşen DSP, küskün CHP’lilerin durağına dönüştü. Peki bu bir proje mi, yoksa demokratik bir yarış mı? Bülent Mumay'ın analizi.

Bildkombo Istanbuler Bürgermeisterkandidaten Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu

Yorum: Kampanya iyi gitmedi, tartışma denenecek 14.06.2019

Binali Yıldırım aylarca durup neden şimdi İmamoğlu’yla tartışmak istedi? Erdoğan neden tartışma programlarını bitirdi? Bir daha tartışma programına çıkar mı? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ın kültürel varlıklarını vurma tehdidi uluslararası toplumda infial uyandırdı. Peki Trump’ın sözünü ettiği tarihî zenginlikler neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor? Konuyu araştırdık.  