Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek

Ankara'da dün hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucu Genel Başkanı ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, yarın öğle namazını takiben Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Rahşan Ecevit'in vefatının ardından çok sayıda başsağlığı mesajı aldıklarını belirten Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletmek için kendisini aradığını ve "Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için sorun kalmadığını ilettiğini" aktardı.

"Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için hem bizim hem de Ecevit'i sevenlerin bu yönde istekleri olmuştur" diyen Halıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Grup Başkanvekillerinin bugün Meclis'te bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na Sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için bir sorun kalmadığını bize iletti" dedi. Halıcı, "Bu haber Ecevit sevenleri çok mutlu etmiştir. Müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Devlet Mezarlığı ile ilgili kanunda değişiklik

Devlet Mezarlığı ile ilgili kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'te grubu bulunan beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedilebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla hazırlandı. Kanunun 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuyla ilgili görüşmesinde, Rahşan Ecevit'in vasiyetinin yerine getirilebilmesi için yasal değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda değerlendirme yapıldığı ve Erdoğan'ın buna olumlu baktığı ifade edildi. Bunun üzerine Şentop'un grup başvekilleri ile temasa geçtiği ve ortak bir kanun teklifi hazırlandığı kaydedildi.

DSP lideri Önder Aksakal, cenaze törenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rahşan Ecevit'in "Devlet Mezarlığı'nda ebedi sevgilisi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceğini" belirtti.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, DSP'nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit zatürre ve kronik böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetmişti. 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in, Devlet Mezarlığı'na eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmesi konusunda vasiyeti vardı.

DHA,DW/JD,SÖ

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