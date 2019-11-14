Rabia Naz soruşturmasının kapatılmasına tepki

Giresun'da evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Kararda küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediği görüşüne yer verildi.

13 Nisan 2018'de Giresun'a bağlı Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, hastaneye kaldırılmış, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, yaralı olarak evin önüne bırakıldığını ve kızının ölümüne neden olan aracı de Eynesil ilçesinin AKP'li eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor.

Savcılığın açıklaması

Giresun Başsavcılığından takipsizlik kararı ile ilgili yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada 130 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurulduğu belirtilen açıklamada, "Soruşturma devam ettiği sırada baba Şaban Vatan’ın Rabia Naz Vatan’a minivan türü bir araçla çarpıldığı, sonra kızının yaralı bir şekilde evlerinin aşağısında bulunan metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği ve daha sonra evin önüne tekrar bırakıldığını iddia etmesi üzerine bu husus etraflıca araştırılmıştır. Bahsi geçen metruk binada kapsamlı bir araştırma yapılmış, bulunan kumaş parçaları ve eşyalar Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Rabia Naz Vatan’a ait herhangi bir DNA’ya rastlanmamıştır" denildi.

Ailenin iddiasında geçen minivan türü araç plakası, ilçe ve çevresindeki plaka tanıma sistemi (PTS) ile de araştırıldığı vurgulanan savcılık açıklamasında, söz konusu aracın olay gününde Giresun'da değil, Trabzon’da bulunduğunun tespit edildiği de belirtildi.

Takipsizlik kararına tepkiler

Takipsizlik kararını Twitter hesabından paylaşan baba Şaban Vatan, Adalet Bakanı Abdullah Gül'ü etiketleyerek "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Emine Öveyik, Görele'den gitmeden takipsizlik vermiş. Bize bunu açıklayın" mesajını yazdı.

Daha sonraki paylaşımlarında adalet arayışını sürdüreceğini belirten Vatan, "Asıl şimdi başlıyoruz. Tüm deliller hiçe sayılarak ve saptırılarak yapılan adaletsizliğin hesabını, adaletsizliği yapan verecek" dedi.

Takipsizlik kararına CHP İstanbul Miletvekili Melda Onur da tepki gösterdi. Onur, "AKP iktidarı #RabiaNaz ın cansız bedeninin altında kaldı" mesajını paylaşarak soruşturmanın kapatılmaya çalışıldığını savundu.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Metin Cihan da olayın örtabas edilmeye çalışıldığı görüşünü Twitter hesabından paylaştı.

Kadın hakları savunucuları da takipsizlik kararına tepki gösterdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Rabia Naz'ın ölümünün şüpheli olduğuna işaret ederek "Bütün şüpheler giderilmeden soruşturma kapatılamaz" açıklamasında bulundu.

Rabia Naz'ın ölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan, Başta Rabia Naz Vatan Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu tarafından da incelenmiş ve bir rapor hazırlamıştı. Ancak komisyonun yürüttüğü soruşturmada eksiklikler olduğunu savunan CHP rapora şerh koymuştu.

DHA,DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe