 Rabia Naz′ın babası ve gazeteciler serbest | TÜRKİYE | DW | 14.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler serbest

Giresun'da, geçen yıl şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın gözaltına alınan babası Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkei, Rabia Naz Vatan (privat)

Geçen yıl Giresun'da şüpheli biçimde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve TBMM araştırma komisyonunun olay yerindeki çalışmalarını takip eden gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl'ın adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı ve müştekinin evine yaklaşmama koşullarıyla serbest bırakıldığı bildirildi. 

Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) gazeteciler ve baba Vatan'ın serbest bırakılmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Giresun Valiliği'ndan yapılan açıklamada Şaban Vatan ve beraberindeki üç kişinin Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı bir atölyeye kapatıp tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

Rabia Naz'ın ölümünü incelemek amacıyla kurulan ve Eynesil'e giden TBMM Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını olay yerinde takip eden gazeteciler Coşkun ve Demir ile belgeselci Kızıl dün, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise bugün gözaltına alınmıştı.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Ermittlungen über den Tod von Rabia Naz Vatan

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan karakola götürüldü 14.11.2019

Giresun'da, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Türkei Ermittlungen über den Tod von Rabia Naz Vatan

Giresun Valiliği gözaltı gerekçesini açıkladı 14.11.2019

Giresun Valiliği, geçen yıl şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve olay yerine giden gazetecilerin, görgü tanığını tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıklarını açıkladı.

Journalistin Canan Coskun

Gazeteci Coşkun ve belgeselci Kızıl Eynesil'de gözaltına alındı 14.11.2019

Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl Eynesil'de gözaltına alındı. Coşkun ve Kızıl'ın Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştırmak için kentte olduğu bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rabia Naz'ın anne ve babası Atika ve Şaban Vatan

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan karakola götürüldü

Giresun'da, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  