QAnon ideolojisi Avrupa’da yaygınlaşıyor

"Nefret suçlarında durum: 2021'de Avrupa'da aşırı sağ” başlıklı raporda artan etnik milliyetçilik ve aşırı sağ terör tehdidine dikkat çekildi, QAnon ideolojisi benzeri komplo teorilerinin Avrupa kıtasında yaygınlaştığı uyarısında bulunuldu.

Almanya'daki Amadeu Antonio Vakfı, İsveç'teki Expo Vakfı ve İngiltere'deki HOPE not Hate adlı sivil toplumu kuruluşu tarafından hazırlanan rapor bugün yayımlandı.

Avrupa kıtasında aşırı sağ ve sağcı terör tehdidinin mercek altına alındığı raporda, 32 Avrupa ülkesinde yaşanan gelişmelere, özellikle de koronavirüs salgını döneminde aşırı sağcıların ulusötesi bağlarını nasıl geliştirdiklerine ışık tutuluyor.

Terör tehdidi

Salgının Avrupa'daki aşırı sağ üzerindeki etkilerinin de mercek altına alındığı 122 sayfalık raporda, Avrupa demokrasisini tehdit eden aşırı sağcı terör tehdidinin sürdüğünün altı çizildi, uluslararası alanda internet platformları aracılığıyla oluşan ağlara dikkat çekilerek, "Bu grupların ana hedefi bireyleri şiddet eylemine teşvik etmek” denildi.

Ayrıca bu platformların açıkça saldırı planı yapmaktan daha çok, propaganda ve bilgi paylaşımı amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

QAnon ideolojisi Avrupa'da güçlendi

Koronavirüs salgının yaşandığı 2020 yılında, komplo teorileri ve ABD'dekiQAnon benzeri akımlarda "çok ciddi artış” yaşandığına dikkat çekilen raporda, "Amerika'da 2017'de başlayan QAnon komplo teorileri, 2020 yılında Avrupa'ya ulaştı, özellikle de İngiltere ve Almanya'da güçlenerek büyüdü” tespiti aktarıldı.

"Avrupa genelinde, salgın önlemleri ve aşı karşıtı gündemi olan, komplo teorilerine dayanan, protesto gruplarının doğuşuna, sokaklara akın etmelerine tanıklık ettik” ifadelerine yer verilen raporda aşırı sağcıların Covid-19'u, salgının önlenmesine yönelik politikaları nasıl istismar ettiği de ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Sosyal medya ve dijital platformlarda, yanlış bilgi ve komplo teorilerinin hızlı ve agresif bir şekilde yayıldığına işaret edilen raporda, Covid-19 ile ilgili komplo teorilerinin antisemitist politikalara zemin sağladığı endişesine de vurgu yapıldı.

Raporu hazırlayan uzmanlar arasında yer alan Simone Rafael, Amerika'da doğan, komplo teorilerine dayanan QAnon ideolojisinin özellikle Almanya ve İngiltere'de kimi sağcı çevreler tarafından desteklendiğini ve bu teorilerin toplumda yayılarak destek bulması için faaliyetler yürütüldüğünü aktardı.

Rafael'e göre aşırı sağcı terör de Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu tehditlerden. Aşırı sağcı akımların ulusötesi nitelik kazandığını söyleyen Simone Rafael, bu çevrelerin milliyetçi olduğunu ancak "Avrupa'nın birlikte savunulması gerektiğini savunduklarına” işaret etti.

QAnon komplo teorileri nedir?

QAnon, internet platformlarında siyasi kulislerden paylaşıldığı öne sürülen komplo teorilerini yayan bir hakeret. QAnon komplo teorilerini destekleyenler, ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın ABD'deki "derin devlete" karşı mücadele ettiğini ve ayrıca Demokratlar arasında olduğu söylenen pedofiller ve satanistleri ortaya çıkarmaya çalıştığına inanıyor.

QAnon taraftarları, söz konusu bu "derin devlet" içinde bürokratların, gizli servis çalışanlarının ve ordu mensuplarının olduğunu iddia ediyor.

dpa, DW/DA, BÖ

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