Putin'den "Üçüncü Dünya Savaşı" imalı çıkış

Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD'de Üçüncü Dünya Savaşı'nı istemeyen çok insan var" dedi, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariğine son vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhabirler ve blog yazarlarıyla yaptığı görüşmede Ukrayna savaşı hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu, Batı'ya kritik mesajlar verdi.

Üçüncü Dünya Savaşı vurgusu

Barışçıl çözümü sağlayacak görüşmeleri reddetmediklerini, ancak sorunun çözüm anahtarının Batı'da olduğunu söyleyen Putin, "Bu ihtilafa son vermenin tek yolu Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariğine son vermesidir" dedi.

"ABD'de Üçüncü Dünya Savaşı'nı istemeyen çok insan var" ifadeleri dikkat çeken Putin, "Eğer istiyorlarsa biz konuşmaya hazırız ama şimdilik istedikleri Rusya'nın yenilgisidir" sözlerini kaydetti. Vladimir Putin ayrıca Moskova'nın Ukrayna için "kendi barış planı" olduğunu açıkladı.

"Aldatıldık"

Batı'nın kendilerini tahıl anlaşması konusunda aldattığını, bu nedenle anlaşmadan çekilmeyi değerlendirmekte olduklarını anlatan Putin, Rusya'yı ziyaret edecek Afrika ülkeleriyle tahıl anlaşması hakkında görüşmeye hazırlandıklarını, dünyanın en yoksul ülkelerine tahılı bedavaya vermeye hazır olduklarını duyurdu.

"Ukrayna'nın kayıpları 10 kat fazla"

Ukrayna'nın karşı taaruzundaki kayıpları için "Felaket olarak nitelendirilebilecek bir düzeye yaklaşıyor" diyen Putin, "Benim hesaplamalarıma göre Ukrayna, yurt dışında tedarik edilen teknolojik desteğin yüzde 25 ila yüzde 30'unu kaybetti" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusunun taaruzunda "hiç bir başarı kaydettmediğini" iddia ederken, kayıplarının Rusya'dan "10 kat daha fazla" olduğunu söyledi. Ukrayna'nın taaruzu sırasında 160'tan fazla tank ve 360'tan fazla zırhlı araç kaybettiğini, Rus ordusunun ise 54 tankının hedef alındığını anlatan Vladimir Putin, bu tankların bir bölümünün yeniden tamir edilebilecek durumda olduğunu belirtti.

Ukrayna'da bombalanan bir bina Fotoğraf: Alina Smutko/REUTERS

Moskova'nın "kırmızı çizgilerinin" ihlal edilmesi nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını kaydeden Putin, Ukrayna'ya silah desteği veren Batı'yı uluslararası sözleşmeleri ihlal etmekle suçladı, Polonyalı paralı askerlerin Ukrayna için savaştıklarını ve büyük kayıplar verdiklerini iddia etti.

Herson'daki Kahovka Barajı'nın Kiev'in saldırısı sonucunda yıkıldığını öne süren Rus lider, barajın ABD yapımı HIMARS roketatar füzeleriyle hedef alındığını söyledi.

Güvenli bölge çıkışı

Görüşmede Rusya topraklarına yönelik saldırılar da gündeme geldi. Vladimir Putin, "Prensipte düşmanın bunu yapacağı öngörülebilir ve daha iyi hazırlık yapılabilirdi" diye konuştu.

Rusya devlet başkanı, ülke sınırlarını savunmak ve güvenliğini güçlendirmek zorunda olduklarını, Kiev'in Rus topraklarına saldırılarının sürmesi halinde de Ukrayna topraklarında bir güvenli bölge inşa etmek durumunda kalabileceklerini kaydetti.

Bu arada Putin, özel askeri şirketlerin faaliyetlerinin yasalarla düzenlenmesine ilişkin hazırlıklar hakkında da bilgi verdi, Rus Savunma Bakanlığı'nın bu şirketlerin faaliyetlerini sözleşmelerle yasallaştırma girişimini desteklediğini açıkladı.

Stoltenberg beklentiyi açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Washington'da yaptığı açıklamada, tarafların müzakere masasına oturması beklentisine vurgu yaptı.

Ukrayna'nın geniş çaplı karşı taaruzunun, Moskova'yı müzakere masasına oturmaya zorlamasını umut ettiğini söyleyen Stoltenberg, "Onlar (Ukraynalılar) ne kadar çok toprak kazanırsa, Devlet Başkan Putin'in müzakere masasına oturması gerektiğini anlama ihtimali de o kadar artacaktır" dedi.

Reuters, dpa, AFP / DA, TY

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