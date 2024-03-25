Putin: Saldırının sorumlusu radikal İslamcılar

Moskova yakınlarındaki konser salonuna yönelik saldırının faillerinin radikal İslamcılar olduğunu dile getiren Putin, "İnançlı Müslümanlar Ramazan'da nasıl böyle bir suç işleyebilir?" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Cuma günü Moskova yakınlarında düzenlenen terör saldırısının sorumlusunun, "Radikal İslamcılar" olduğunu dile getirdi. Putin, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Bu suçun, İslam Dünyası'nın da ideolojisiyle asırlardır çatıştığı radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya ve onun halkına karşı bu suçu işleyen ellerin kime ait olduğunu artık biliyoruz, şimdi bunun emrini verenin kim olduğunu bilmek istiyoruz" diyen Putin, böylece daha önce doğrudan Ukrayna'yı suçladığı söyleminden uzaklaşmış oldu. Bununla birlikte saldırganların, olayın ardından Ukrayna'ya kaçmaya çalıştıklarını öne süren Putin, bunun neden böyle olduğu sorunun gündeme geldiğini belirterek, "Onları orada kim bekliyordu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, hafta sonunda yaptığı açıklamada, şüphelilerin Ukrayna sınırı yakınlarında ele geçirildiğini duyurmuş ve söz konusu zanlıların Ukrayna'ya geçişi için bir zaman diliminin belirlendiğini dile getirmişti. Ukrayna ise Moskova'dan gelen bu yöndeki tüm suçlamaları reddediyor.

Crocus City Hall saldırının ardından Moskova Zafer Meydanı'nda, ölenlerin anısına binlerce çiçek bırakıldı Fotoğraf: Vitaly Nevar/TASS/dpa/picture alliance

"İnançlı Müslümanlar Ramazan'da nasıl böyle bir suç işleyebilir?"

Vladimir Putin, konuşmasının devamında, "Kendilerini inançlı birer Müslüman olarak gören radikal İslamcılar, nasıl tüm Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında böyle vahşice bir suç işleyebiliyor?" sorusunu dile getirdi. Putin ayrıca, "Radikal ve terörist İslamcı örgütlerin, çatışmaların patladığı Ortadoğu'da adil bir çözümden yana tavır alan Rusya ile gerçekten çatışmaya girmek isteyip istemediğini bekleyip göreceklerini" ifade etti.

Moskova'nın kuzeybatısında yer alan Krasnogorsk'taki Crocus City Hall adlı konser salonuna giren eli silahlı saldırganlar, Rus makamlarının bildirdiğine göre en az 137 kişiyi öldürdü. Olaydan kısa süre sonra IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan 180'den fazla kişiden 50'sinin evlerinde tedavi edilmek üzere hastanelerden taburcu edildiği belirtiliyor.

AFP,dpa / ET,JD

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