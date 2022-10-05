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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinFotoğraf: Grigory Sysoyev/AP Photo/picture alliance
PolitikaRusya

Putin dört Ukrayna bölgesinin ilhakını onayladı

3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının ilhakına ilişkin tasarıyı imzaladı. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak süreci böylece tamamlanmış oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna topraklarının ilhakına ilişkin parlamentoda kabul edilen yasa tasarısını imzaladı. Böylece Rusya'da Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak süreci tamamlanmış oldu.

Söz konusu bölgelerin ilhakını önce Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, dün de parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi oy birliğiyle onaylamıştı.

Rusya'nın ilhak ettiği dört bölge, Ukrayna'nın uluslararası hukukça tanınan topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı topraklarına katmak için bu dört bölgede referandumlar düzenlemişti. Tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

Batılı hükümetler ve Kiev, uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirttikleri bu referandumların cebirle düzenlendiğini ve temsil özelliği taşımadığını ifade ediyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında bağımsızlıklarını ilan ederek "halk cumhuriyeti" adını kullanmaya başlamıştı. Putin Ukrayna'ya saldırmadan kısa süre önce Luhansk ve Donetsk "halk cumhuriyetlerini" tanımış, hatta savaşa gerekçe olarak bu bölgelerdeki Rus kökenli sivil halkın savunulmasını göstermişti. Herson ve Zaporijya bölgeleri ise Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal sürecinde büyük oranda Rus kontrolüne geçmişti.

Ancak Rusya, bu bölgelerin tamamında kontrolü sağlayabilmiş değil. Bu nedenle ilhak süreci tamamlandığında Rusya'nın uluslararası sınırlarını tam olarak nereden çekeceği hâlen belirsiz.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dün yaptığı açıklamada, Zaporijya ve Herson bölgelerinin sınırlarına ilişkin istişarelerin sürdüğünü belirtmişti.

AP, DW / EC, CÖ

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