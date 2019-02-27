 Protestan Kilisesi′nde 770 cinsel istismar kurbanı | ALMANYA | DW | 12.11.2019

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ALMANYA

Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar kurbanı

Almanya'daki Protestan Kilisesi, bir yıldır devam eden incelemede 770 kişinin cinsel istismara uğradığını belirledi. Cinsel istismar kurbanlarının çoğu, kiliselerde bakılan çocuklar.

Würzburg Jahrestagung EKD (Imago/epd/N. Neetz)

Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalının patladığı 2010 yılından sonra benzer şüphelerle gözlerin çevrildiği Protestan Kilisesi, senelerce sessizliğini koruduktan sonra geçen sonbaharda başlattığı kurum içi değerlendirmenin sonuçlarını açıkladı.

Alman Protestan Kilisesi'nin (EKD) Dresden kentindeki yıllık toplantısında konuşan Piskopos Kirsten Fehrs, ülke genelindeki vakaların incelenmesi sonucunda 770 cinsel istismar kurbanının tespit edildiğini duyurdu. Fehrs, kurbanların çoğunun kiliselerin himayesinde bakılan çocuklar olduğunu belirtti.

EKD äußert sich zu sexuellem Missbrauch Kirsten Fehrs

Piskopos Kirsten Fehrs

Piskopos, cinsel istismarın önlenmesi ve hesaplaşılması amacıyla gelecek yıl için ayrılan 1,3 milyon euroluk bütçenin 1 milyon euro artırılacağını söyledi. Kilise ayrıca, kurbanların sürece daha fazla dâhil edilebilmesi için bir danışma konseyi kuracak.

Kurbanlara tazminat ödenecek

Kurbanların sözcüsü Kerstin Claus ise Kilise'nin attığı adımların yetersiz olduğunu ifade etti. Claus, Almanya Protestan Kilisesi'nin cinsel istismarla mücadele etme konusunda uzun süre tereddüt yaşadığını ve çok geç kaldığını belirtti. Kilise'nin şu an kurbanların ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini belirten sözcü, tazminat anlaşmalarının şeffaf bir şekilde yapılması için çağrıda bulundu.

Piskopos Fehrs ise Katolik Kilisesi'nin yıllardır yaptığının aksine, Protestan Kilisesi'nin kurbanlara toplu ödeme yapmak istemediğini ifade ederek taksitli tazminat sinyali verdi.

Kurbanların sözcüsü Claus, Protestan Kilisesi'nin, tazminat meselesini tartışmalardan sıyrılmak için izlenecek bir yol olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Claus, yapılması gereken şeyi, kurbanların hakkının teslim edilmesi için ömür boyu verilecek bir çaba olarak niteledi.

DW,dpa/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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