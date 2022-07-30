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Marmara Denizi - (12.11.2011)
Marmara DeniziFotoğraf: AP/dapd
ToplumTürkiye

Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

3 saat önce

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, "Marmara Denizi içinde 6,9’dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz" dedi.

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Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, Marmara Denizi'nde beklenen İstanbul depremiyle ilgili önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi. Oruç Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun uzunca bir süredir yıkıcı bir deprem üretmediğini söyleyerek, "Beklenen İstanbul depremi derken, Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzey kollarının uzunca bir süredir yıkıcı bir deprem üretmediğini anlıyoruz aslında ve bu bizi korkutuyor açıkçası. 1500'lü yıllar ve 1755 ve 1894 yılından sonra günümüze kadar geldik. Marmara Denizi içerisinde 6,9'dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz. Dolayısıyla bu sessizlik bizi korkutuyor" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç
Prof. Dr. Bülent Oruç Fotoğraf: DHA

Oruç fayın Adalar ve Ganos kollarına da dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Birkaç yıl önce Silivri'de 5.8 orta büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Bunu orta Marmara koluna özgü bir deprem olarak yorumladım ben. Asıl sessizliğini koruyan Adalar ve Ganos koludur. Adalar kolu 1894, Ganos 1912 yılında yıkıcı depremi üretmiştir. Bunlar periyodik depremler değil. Ama Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kolları çok fazla deforme oluyor. Batıya doğru geldikçe kayma hızı çok artıyor. Kayma hızının arttığı çok fazla deformenin olduğu kabuksal ortamda yıkıcı deprem beklersiniz. Biz genç aktif tektonik kuşak içerisindeyiz. Burada kayma hızı yüksek olan fay zonu içerisinde yaşıyorsak yıkıcı depremin çok fazla uzamamasını düşünmek gerekir. Onun için elimizde İl Afet Risk Azaltma Planı'ndan başka silahımız yok. İRAP'ın eylemlerini doğru bir şekilde hayata geçirmemiz lazım."

Oruç sözlerinin devamında, "Bu içeriğin kağıt üzerinde kalmaması için eylemlerin hayata geçmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

DHA / HT,ET

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