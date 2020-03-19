Prof. Başer: Türkiye mevcut bütçe ile böyle bir salgına hazır değil

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı ve Covid-19’a bağlı ölüm oranları artıyor. Hükümet son olarak, salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik hasta olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Michigan Üniversitesi’nden Sağlık Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Başer’e göre, 65 yaş üstüne getirilen söz konusu yasak yetersiz. "Türkiye’de yedi buçuk milyon insan var 65 yaş ve üstü. Bunun sadece bir milyonu tek başına yaşıyor. Geri kalan 6 buçuk milyon kişi aileleri ile yaşıyor" diyen Başer, o ailelerdeki insanların dışarı çıkıp geri geldiğinde virüsleri getirebileceğini, bu nedenle alınan önlemin, salgının artış hızını azaltamayacağını ifade etti.

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"Vakaların saklanması Türkiye'ye mahsus bir şey"

Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadelede, vakaların nerelerde olduğunun açıklanmamasının da önemli bir sorun olduğuna işaret eden Başer, "Vakaların nerede olduğu hakkında bilgi verilmemesi ve bunun saklanması, bu Türkiye’ye mahsus bir şey. Diğer hiçbir ülkeler yapmıyor" dedi. Salgınla mücadelede hızın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Başer, Pekin yönetiminin virüs ortaya çıktıktan sonra çok geç reaksiyon gösterdiğini belirterek, "Çin hemen önlem alsaydı ölü sayısı yüzde 95 daha az olacaktı. Bir hafta sonra önlem alsaydı yüzde 65 daha az olacaktı, yani bu işte hız çok önemli" ifadesini kullandı.

"İşe gitme konusunda radikal kararlar gerekli"

Türkiye’de siyasilerin işe gitmeleri önlemek için radikal kararlar alması gerektiğini savunan Onur Başer’e göre aksi takdirde Türkiye altından kalkamayacağı büyük bir sıkıntının içine girebilir.

Türkiye’de en düşük ihtimalle uzun vadede 32 milyon kişinin koronavirüsten etkileneceğini ifade eden Prof. Başer, bunun da 150 bin ile 600 bin arasında ölüm vakası anlamına geldiğini dile getiriyor. Yatışı olan hasta sayısının da 640 bin civarında olacağı tahminini aktaran Başer, "En az 320 bin solunum cihazına ihtiyaç duyulacak. Bu insanlar makineye bağlanmaz ise ölüm oranı yüzde 90’lara çıkabilir" dedi. Prof. Dr. Onur Başer ayrıca, Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde sağlık harcamaları en düşük ülke olduğunu ve mevcut bütçe ile böylesi bir salgına hazır olmadığını belirtti.

DW / AED,ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe