Prenses Kate tartışılan fotoğraf için özür diledi

Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan Anneler Günü vesilesiyle X hesabından paylaştığı fotoğraf için özür diledi. Fotoğraf, Ocak ayında karnından ameliyat olan ve hala iyileşme sürecinde bulunan Prenses'in sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini daha da artırdı.

Prenses Kate, özür mesajında "Pek çok amatör fotoğrafçı gibi ben de arada sırada fotoğraf düzenleme denemesi yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklıktan dolayı özürlerimi ifade etmek istedim. Kutlayan herkesin çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiş olmasını umuyorum" dedi.

Prenses Kate'in, 10 Mart'taki mesajında paylaştığı ve kendisini üç çocuğuyla birlikte gösteren fotoğraf, dijital manipülasyon endişesiyle uluslararası beş büyük haber ajansı tarafından yayından çekilmişti. Fotoğrafta özellikle Prenses Kate'in kızı Prenses Charlotte'un sol elinin bütünle uyumlu olmadığı dikkati çekmişti.

Ocak ayında karnından ameliyat olan ve Aralık ayından bu yana kamuoyunda görünmeyen Prenses'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar, bu paylaşımın ardından daha da arttı. Saray, spekülasyonlar üzerine bir kanser hastalığının söz konusu olmadığını açıklamış, ancak ameliyatın nedeniyle ilgili bilgi vermemişti. Söz konusu fotoğraf, ameliyat sonrası Prenses'in kamuoyuna yansıyan ilk fotoğrafı olma özelliği taşıyor.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada fotoğrafın Prens Wiliam tarafından çekildiği bildirilmişti. 16 Ocak'taki ameliyattan sonra 29 Ocak'ta hastaneden taburcu olan Prenses Kate'in en erken 31 Mart'a kadar kamusal görevlerini yerine getiremeyeceği de bildirilmişti.

AP,rtr/BK,HT

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