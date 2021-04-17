Prens Philip’e salgın önlemlerine uyumlu cenaze töreni

Büyük Britanya’da hayatını kaybeden bir kraliyet ailesi mensubunun yasının nasıl ve ne kadar süre ile tutulacağı normal şartlar altında o kişinin ölümünden önce katı protokollerle belirleniyor. Ancak koronavirüs salgınına karşı yürürlükte olan önlemler nedeniyle kalabalık kitlelerin bir araya gelebileceği her türlü etkinlik yasak olduğundan, Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in ölümünün ardından Buckingham Sarayı, cenaze törenini önlemlere uygun şekilde düzenlemek zorunda kaldı.

Saray’dan yapılan açıklamada, bu olumsuz koşullara rağmen "Majestelerine layık bir veda düzenleneceği" bildirildi. Buna göre Prens Philip’in naaşını taşıyan kortej TSİ 16.40’ta yola çıkacak. Saat 17.00 civarında, Windsor Sarayı’nın arazisi içinde yer alan Aziz George Şapeli’nde ayinin başlaması ile tüm ülkede bir dakika saygı duruşuna geçilecek. Televizyondan canlı olarak yayınlanacak olan törenin, söz konusu salgın önlemleri nedeniyle çok az bir katılımla gerçekleştirileceği bildirildi.

Aziz George Şapeli'nde düzenlenecek ayin öncesinde Windsor Sarayı etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı

Prens Harry de katılıyor

Şapel’deki törene, ilk başta davet edilmesi planlanan 800 kişinin yerine sadece 30 kişi alınacak. Bu 30 kişi de, Kraliçe II. Elizabeth ile, Elizabeth-Philip çiftinin çocukları, torunları ve hanedanın diğer bazı üyelerinden oluşuyor. Aile ile arası iyi olmadığı söylenen, Prens Harry de cenaze törenine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) geldi. Harry’nin hamileliğinin son döneminde olan eşi Meghan Markle ise doktorlarının tavsiyesi üzerine uçakla seyahat edemediğinden törene katılmıyor. Söz konusu 30 kişilik davetiye listesinde Almanya’dan da üç isim bulunuyor. Bunlar da Alman kökenli Prens Philip’in akrabalarından oluşuyor.

Koronavirüs önlemlerine riayet edilecek olan cenaze törenine katılanlar maske takacak ve sosyal mesafeye dikkat edecek. Buckingham Sarayı’ndan bildirildiğine göre hanedan mensupları cenaze törenine, Kraliçe’nin talebi doğrultusunda sivil kıyafetlerle katılacak ve erkek mensuplar üniforma giymeyecek.

Medyada yer alan bilgilere göre II. Elizabeth bu kararıyla, torunu Harry’nin üniforma giymeyen tek erkek olarak zor durumda kalmasını istemedi. Prens Harry bir süre önce, kendini hanedanın ilk sırasında konumlandıran unvanlarından sürpriz bir şekilde feragat etmiş ve bunun üzerine taşıdığı tüm askeri payeleri de kaybetmişti.

Prens Harry dedesinin cenaze törenine katılırken, eşi Meghan Markle hamileliği sebebiyle İngiltere'ye gelemedi

Cenaze Land Rover ile taşınacak

Prens Philip’in tabutu, geçen cuma gününden bu yana bekletildiği Windsor Sarayı’ndaki özel şapelden Aziz George Şapeli’ne, bizzat Philip tarafından kendi cenaze töreni için tasarlanan zeytin yeşili bir Land Rover Defender TD5 model araç ile taşınacak. Kraliçe II. Elizabeth’in bu aracın arkasında Bentley marka bir otomobilin içinde olacağı, tahtın varisi Prens Charles ile diğer üst düzey hanedan mensuplarının ise korteji yaya olarak takip edeceği bildirildi.

Kendi de eski bir deniz subayı olan Philip’e Büyük Britanya ordusunun bağlılığını göstermek amacıyla, saraydan şapele kadar olan yol boyunca, Kraliyet Deniz ve Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı birliklerin ve kara kuvvetlerinden çeşitli sınıflara ait birimlerin selam duracağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Prens Philip, eşi Kraliçe II. Elizabeth ile evlenmeden önce İkinci Dünya Savaşı'nda, Kraliyet Donanması'na ait bir savaş gemisine teğmen rütbesi ile komuta etmişti

Tabutun şapelin içine Kraliyet Donanması’na bağlı askerler tarafından taşınacağı esnada ulusal marşın çalınması ve bir dakikalık saygı duruşunun ardından cenazenin Canterbury Başpiskoposu tarafından teslim alınması öngörülüyor. Prens Philip’in tabutunun kendine ait forsu ile kaplanacağı ve üzerinde ayrıca bir çiçek çelengi ile Philip’in subay şapkası ve tören kılıcının olacağı da protokol yetkilileri tarafından aktarıldı.

Ülkede cenaze töreninin ardından bir hafta milli yas ilan edilecek, kraliyet ailesinin resmi yas süresi ise iki hafta olarak belirlenmiş durumda. Buckingham Sarayı sözcülüğü, salgın kısıtlamalarına rağmen, uygulanacak olan programın Prens Philip’in vasiyetine uygun olduğunu dile getirdi. Hayatı boyunca şahsı ile alakalı aşırı tören ve şatafattan uzak duran ve bunu istemeyen Philip’in kendi cenazesi ile ilgili olarak her zaman özel bir tören arzuladığı ve Windsor Sarayı’nda defnedilmek istediği biliniyor.

AFP / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe