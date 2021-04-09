Prens Philip hayatını kaybetti

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 99 yaşındaki Philip'in "Windsor Sarayı'nda huzur içinde" hayata veda ettiği bildirildi.

Yunanistan Kralı I. Georgios'un torunu ve Yunanistan Prensi Andreas'ın oğlu Philip, 10 Haziran 1921'de Korfu Adası'nda dünyaya geldi. 1922'de Yunanistan'ın mağlubiyeti ile sonuçlanan Türk-Yunan Savaşı'nın ardından ailesinin sürgüne gönderilmesi nedeniyle bebekken ülkeden ayrılan Philip çocukluğunun ilk yıllarını Fransa'da geçirdikten sonra, okul eğitimini İngiltere, İskoçya ve Almanya'da alan Philip, 18 yaşında Büyük Britanya vatandaşı olmadan İngiltere Kraliyet Donanması'na girdi.

Ölüm haberinin açıklanmasının ardından çok sayıda kişi Buckingham Sarayı'nın önüne gelerek kapıya çiçek bıraktı

II. Dünya Savaşı'nda subay olarak önemli başarılara imza atan Philip, 1939 yılında ilk kez tanıştığı Elizabeth ile 1947 yılında evlendi. Bu evlilik, Philip'in Alman asıllı olması nedeniyle İngitere toplumu ile bazı Kraliyet mensupları tarafından tasvip edilmese de söz konusu evlilik bugüne dek, 74 yıl boyunca devam etti.

Kraliçe Elizabeth'in gölgesinde bir ömür

Birleşik Krallık tarihinin tahtta en uzun süre kalan ismi olan II. Elizabeth'in eşi Philip, hanedan protokolü gereği kamusal alanda hep eşinin iki adım gerisinde yürümek durumundaydı. Kamuoyunda kırdığı potlar ve zaman zaman duygularına gem vuramayan bir kişi olarak tanınan Philip, bir yandan da bu tarafı ile Britanya halkının sempatisini kazanmayı başarmıştı.

2017 yılında resmi görevlerini bir daha yerine getirmeyeceğini açıklayan Philip, o güne dek Kraliçe ile evli olduğu süre boyunca 637 dış geziye katılmış, yaklaşık 5 bin 500 konuşma yapmış, 780 örgüt ve girişime ya başkanlık etmiş ya da himayesine almış ve 14 de kitap yazmıştı.

Kraliçe Elizabeth'ten dört çocuk ve sekiz torun sahibi olan Philip, Edinburgh Dükü unvanının yanı sıra Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanını da taşıyordu.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Rüya gibi zorlu düğün Elizabeth'in henüz 13 yaşında müstakbel eşine aşık olduğu söyleniyor. Ancak genç bahriye subayının geleceğin Kraliçe'sine uygun bir eş olmadığı konuşuluyordu. Gerçi kendisi Yunanistan ve Danimarka Prensi idi ama kökleri Almanya'ya dayanan akrabaları arasında Naziler de yer alıyordu. Düğün 20 Kasım 1947'de yine de gerçekleşti ve televizyon tarihinin ilk büyük etkinliklerinden biri oldu.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Kimin sözü geçiyor? Çekingen Elizabeth büyük aşkı Philip'e adeta tapıyordu. Ama 1953'te tahta oturduktan sonra evliliği üzerine kara bulutlar çökmeye başladı. Zira Prens için arka planda kalmak kolay bir şey değildi ve Kraliçe de ülke yönetimiyle ilgili kararlara eşini karıştırmıyordu. Ancak evde ise işler değişiyor. Çiftin yanında çalışanlar ve yakın akrabaları evde daha çok Philip'in sözünün geçtiğini belirtiyor.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Kraliyet ailesi genişliyor II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü'nün dört çocuğu oldu. Fotoğrafta çiftin ilk çocukları Charles ve Anne görülüyor. Aile zamanla büyüdü ve şu an Kraliçe ile eşinin sekiz torunu ve bu torunlarının da beş çocuğu bulunuyor.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Resmi ziyaretlere refakat Philip resmi ziyaretlerde Kraliçe'ye eşlik etse de protokol gereği hep bir adım gerisinde duruyor. Tıpkı çiftin fotoğrafta görünen 1965 yılındaki Almanya ziyaretinde olduğu gibi. II. Elizabeth, ziyaret ettiği 116 ülke ile şimdiye dek en fazla mesafe kat etmiş ülke lideri olarak tarihe geçti. Tahta kaldığı süre içerinde şimdiye kadar 7 papa, 13 ABD başkanı ve 14 İngiltere başbakanı gördü.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Ortak tutku: Atlar Kraliçenin Corgis cinsi köpek sevgisi biliniyor. Eşi Philip alaycı bir şekilde onlara "baş yastığı" benzetmesini yapsa da, çiftin atlara olan merakı en büyük ortak zevklerinden. İngiltere'nin en eski hipodromu Ascot'taki geleneksel at yarışları da 1768'den beri Kraliyet Ailesi'nin himayesinde düzenleniyor. Bu köklü geleneğe her ikisi de zevkle iştirak ediyor.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Aile içinde 1805'ten beri gelenek haline gelmiş "Trooping the Colour" askeri geçit töreni, her yıl monarşinin başındaki isimin doğumgünü onuruna yapılıyor. II. Elizabeth gerçi 21 Nisan'da 91'nci yaşgününü kutladı ama gelenek de yerine geriliyor. Kraliçe şimdiye dek 69 kez bu geçit töreninde hazır bulundu, eşi Philip de her defasında yanındaydı.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Nüktedan prens Prens Philip'in şakacı kimliği ülke sınırlarını aşıyor. Tıpkı kamuoyu önünde zaman zaman yaptığı bazı gaflar gibi. "Eastenders" adlı TV dizisinde yer alan eşi II. Elizabeth'in karikatürünü görünce kahkayı basması hala hafızalarda. Aynı karikatür, kendi himayesinde gerçekleşen serginin de bir parçasıydı.

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip İstikrar timsali Britanya yasama dönemi her yıl Kraliçe'nin geleneksel konuşmasıyla başlıyor. Burada da Prens Philip eşini her zamanki gibi yalnız bırakmıyor. Her ikisi de İngilizler için monarşi ve devamlılığı temsil ediyor. Bunu özellikle kriz dönemlerinde hiç hafife almamak gerek. 70'inci evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun!



AFP,KNA,DW / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe