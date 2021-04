Prens Philip hayatını kaybetti

70 yıllık saadet: Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip

Aile içinde

1805'ten beri gelenek haline gelmiş "Trooping the Colour" askeri geçit töreni, her yıl monarşinin başındaki isimin doğumgünü onuruna yapılıyor. II. Elizabeth gerçi 21 Nisan'da 91'nci yaşgününü kutladı ama gelenek de yerine geriliyor. Kraliçe şimdiye dek 69 kez bu geçit töreninde hazır bulundu, eşi Philip de her defasında yanındaydı.