Prag'daki silahlı saldırı: Saldırgan aranıyordu

Çek polisi, üniversite binasında ateş açıp 14 kişiyi öldüren saldırganın bir hafta önceki iki cinayetten de sorumlu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ülkede milli yas ilan edildi.

Çekya, Perşembe günü başkent Prag'daki Karlova Üniversitesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldı. Bir üniversite öğrencisinin üniversitenin Felsefe Fakültesi binasında açtığı ateş sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Elde edilen son verilere göre, açılan ateş sonucunda 10'u ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı. Yaralılar, Prag'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

Çek polisi hâlâ saldırganın motifini belirlemek için çaba sarf ediyor. Emniyet Müdürü Martin Vondrasek'e göre, 24 yaşındaki saldırganın, bir hafta önce işlenen iki cinayetten sorumlu olması da ihtimaller dahilinde. Polisin aktardığı bilgilere göre, bir baba ve yenidoğan bebeği, Prag çevresindeki bir ormanlık alanda ölü bulundu ve olayın arka planı henüz açıklığa kavuşturulamadı.

Başsavcı Lenka Bradacova, polis ve başsavcılığın, olayın ayrıntılarını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

Suç mahallinde saldırgan da hayatını kaybetti. Saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis tarafından mı öldürüldüğü henüz belirsizliğini koruyor. Bu sorunun yanıtı, soruşturma kapsamında yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Perşembe günü saldırının hemen ardından yapılan bazı açıklamalarda saldırganın intihar ettiği belirtilirken, bazı açıklamalarda ise "etkisiz hâle getirildiği" ifade edilmişti.

Polis, saldırganın, saldırıyı düzenlemeden önce de babasını öldürdüğü varsayımından yola çıkıyor. Emniyet Müdürü Vondrasek, Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında, babası Prag'ın batısındaki Hostoun köyünde ölü bulunan saldırganın, saldırı henüz gerçekleşmeden önce polis tarafından aranmaya başlandığını söylemişti. Vondrasek, saldırganın "intihar etme isteğiyle Prag'a gittiğini" ifade etmişti.

Başbakan Petr Fiala ise, elde olayın bir terör saldırısı olabileceğine ilişkin bir kanıt olmadığını söyledi. Perşembe akşamı, Çek kabinesi, olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in de katıldığı bir kriz oturumu düzenledi.

Perşembe günkü saldırının ardından öğrenciler üniversite binasından böyle tahliye edildi Fotoğraf: Gabriel Kuchta/Getty Images

Milli yas ve bağış kampanyası

Yaşanan can kayıpları nedeniyle, ülkede, 23 Aralık Cumartesi günü milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Pavel, yaşanan trajedinin polisi haksız yere eleştirmek ve yanlış bilgi yaymak amacıyla istismar edilmemesi çağrısında bulundu.

Bu arada saldırının gerçekleştiği Karlova Üniversitesi, kurbanlar ve yaralıların yakınları için bir bağış kampanyası başlattı. Cuma sabahına kadar 2 bin 700'ü aşkın kişinin, açılan hesaba bağışta bulunduğu belirtildi. Cuma sabahı itibarıyla toplam 100 bin euro'yu aşan değere tekabül eden 2,7 milyon Çek Kronu bağışta bulunuldu.

Saldırının ardından dünyanın dört bir yanından Çekya'ya destek ve dayanışma mesajları geldi. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaralıların bir an önce toparlanması dileğini ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, olay karşısında "şoke ve üzgün" olduğunu söyleyerek, tüm yaralılara hızlı bir tedavi süreci diledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Çekya'ya baş sağlığı dileyen liderler arasında yer aldı.

dpa / BÜ, HT

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