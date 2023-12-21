Prag'da üniversitede silahlı saldırı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Karlova Üniversitesi'nde bir saldırganın Perşembe günü açtığı ateş sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda 9'u ağır olmak üzere 30 kişinin de yaralandığını aktaran Çek yetkililer, 10 kurbana ek olarak saldırganın da "etkisiz hale getirildiğini" kaydetti.

Çekya'da acil durum hizmetlerinden sorumlu devlet kurumunun sözcüsü Jana Postova, Çek televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şu anda suç mahallinde saldırgan da dahil olmak üzere 11 ölünün olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Polis, saldırının ardından üniversite binası çevresinde güvenlik önlemleri aldı Fotoğraf: Petr David Josek/AP/picture alliance

Saldırının gerçekleştiği bina tahliye edilirken, polis güçleri, üniversitenin bulunduğu Jan Palach Meydanı'nın çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Saldırının gerçekleştiği bölge yakınlarında oturanlara sokağa çıkmama tavsiyesinde bulunan polis, kurbanların kimlikleri ve saldırının arka planına ilişkin ilk etapta bir açıklamada bulunmadı.

Saldırı, Prag'ın en turistik bölgelerinden olan Karl Köprüsü'nün yakınlarında gerçekleşti.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, suç mahallinde tek bir saldırganın izine rastlandığını aktardı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırı karşısında "şoke" olduğunu söyledi. Pavel, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

AP, dpa, AFP / BÜ, BK