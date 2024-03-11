Portekiz'deki seçimden sağ güçlenerek çıktı

Portekiz'deki erken genel seçimi merkez sağdaki Demokratik İttifak kıl payı önde tamamladı. Aşırı sağcı Chega ise sandıktan üçüncü siyasi güç olarak çıktı.

Portekiz'de dün yapılan erken genel seçimleri iktidardaki Sosyalist Parti'yi (PS) kıl payı geride bırakan merkez sağ çizgideki Demokratik İttifak (AD) kazandı. Ancak Demokratik İttifak'ın mutlak çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle hükümet kurma sürecinin zorlu geçeceği tahmin ediliyor.

Seçim sonuçlarına göre, Demokratik İttifak oyların yüzde 29,49'unu alarak 230 üyeli parlamentoda 79 sandalye kazandı.

2015 yılından beri iktidarda olan Sosyalistlerin oy oranı yüzde 28,66 oldu. Sosyalist Parti 77 milletvekili çıkardı.

Erken genel seçimlerde yüzde 18 oranında oy alan aşırı sağcı Chega Partisi ise milletvekili sayısını 48'e yükseltti. Beş yıl önce kurulan Chega ilk kez 2019 yılında parlamentoya girmeyi başarmıştı. 2022'deki seçimlerde oyların yüzde 7'sini alan parti, ülkeye göçün daha sıkı denetlenmesi, yolsuzlukla mücadelede daha sert önlemlerin getirilmesi ve cinsel saldırıda bulunanlara karşı kimyasal hadım yöntemlerinin uygulanması gibi politikaları savunuyor.

Aşırı sağcı Chega, seçimlerde oylarını artırdı Fotoğraf: Jan-Philipp Scholz/DW

Yurt dışında yaşayan Portekizli seçmenlerin oylarının sayımı ise henüz tamamlanmadı. Yurt dışında yaşayan seçmenlerin oyları ile parlamentodaki dört sandalye belirleniyor.

Aşırı sağcı Chega ile koalisyonu reddetti

Demokratik İttifak'ın lideri Luis Montenegro, seçim akşamı Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın hükümete kurma görevini kendisine vereceğini tahmin ettiğini söyledi. Montenegro'nun hükümeti kurma görevi alması halinde, azınlık hükümeti kurması bekleniyor.

Seçimleri önde tamamlayan Demokratik İttifak'ın mutlak çoğunluğu sağlaması için 116 sandalye kazanması gerekiyordu. Montenegro'nun Liberal Girişim (IL) ile koalisyon kurma hesapları ise gerçekçi görünmüyor. Oyların yüzde 5'ini alan Liberal Girişim'in parlamentoda 8 sandalye kazanması, koalisyon hükümeti için mutlak çoğunluğun sağlanmasına yetmiyor.

Chega Partisi, iki yıl önce yapılan parlamento seçimlerine kıyasla oylarını artırmış olsa da Montenegro aşırı sağcı Chega ile koalisyon kurmayı reddediyor. Montenegro, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra da "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olarak tanımladığı Chega ile koalisyon yapmayacaklarını yineledi.

Portekiz'de yapılan erken genel seçimlerin sonuçları, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden yaklaşık üç ay önce ülkede siyasi dengelerin sağa doğru kaydığını gösteriyor. Seçim sonuçlarını değerlendiren Lizbon Üniversitesi'nden siyaset bilimci Filipa Raimundo, parlamentodaki sandalye dağılımına bakıldığında ülkede "büyük bir istikrar beklenmemesi" gerektiğine dikkat çekti.

Eski Başbakan Antonio Costo'nın polisin yolsuzluk soruşturması çerçevesinde aralarında kendi konutu ile bakanlık binalarının da bulunduğu çeşitli mekanlara düzenlediği baskınların ardından Kasım ayında sürpriz bir şekilde istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sousa erken seçimlere gitme kararı almıştı.

AFP / JD, EC

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