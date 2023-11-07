Portekiz'de yolsuzluk skandalı: Başbakan istifa etti

Portekiz Başbakanı António Costa, polisin dev yolsuzluk soruşturması çerçevesinde aralarında kendi konutu ile bakanlık binalarının da bulunduğu çeşitli mekanlara düzenlediği baskınların ardından sürpriz bir şekilde istifa etti.

Televizyonlarda canlı yayınlanan kısa konuşmasında istifasını açıklayan Costa, "Benim anlayışıma göre Başbakanlık makamı, makamda bulunan kişinin doğruluğu dürüstlüğü hakkında hiçbir şüphe bulunmamasını, hele bir suç işlediğine dair hiçbir şüphenin olmamasını gerektirir" ifadelerini kullandı.

Sosyalist politikacı, vicdanının rahat olduğunu ve soruşturmadan büyük şaşkınlık duyduğunu da sözlerine ekledi.

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre soruşturma, Montalegre'deki lityum madeninin ruhsat sürecinde ve Sines kenti yakınlarındaki yeşil hidrojen üretimi planlarında rüşvet ve adam kayırma suçlamalarını da içeriyor.

Soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, aralarında Costa'nın kabine müsteşarı Vitor Escaria, iş adamı Diogo Lacerda ve Sines Belediye Başkanı Nuno Mascarenhas'ın da bulunduğu beş kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, polisin baskın düzenlediği yerler arasında Başbakanlık konutu ile Çevre ve Altyapı bakanlık binalarının da bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin, şüphelilerin kanunsuz işlerde Başbakan'ın adını kullandığı ve Başbakan'ın bu işlere dahil olduğu şüphesini incelediği kaydedildi.

Portekiz'in kuzeyindeki Montalegre'de Avrupa'nın en büyük lityum rezervlerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Pil üretiminde büyük önem taşıyan madenin çıkarılmasına bölge sakinleri karşı çıkıyordu.

Ülkenin güneyindeki Sines kentinde ise 2021'de kapatılan termik santral yerine yeşil hidrojen üretimine geçilmesi planlanıyor.

2015 yılından bu yana Başbakanlık görevini yürüten Costa, 2026'da yapılması planlanan bir sonraki meclis seçimlerinin de favorisi olarak görülüyordu.

dpa/BK,JD

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