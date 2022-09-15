Portekiz’de şirketlere 1,4 milyar euroluk yardım paketi

Portekiz hükümeti, 1 milyar 400 milyon euroluk yardım paketi ile şirketlerin enerji krizi ve enflasyon yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Enerji krizi ve enflasyonun oluşturduğu yükü hafifletmeyi hedefleyen Portekiz hükümeti, şirketler için 1 milyar 400 milyon euroluk yardım paketi hazırladı.

Ekonomi Bakanı Antonio Costa Silva, perşembe günü yapılan bakanlar kurulu toplantısında sağlanacak bu mali destek konusunda karar alındığını duyurdu.

Devlet destekli kredilere 600 milyon euro ayrılacağını söyleyen Costa Silva, ayrıca doğrudan para yardımı ve vergi kolaylıklarının da kararlaştırıldığını açıkladı.

Enerji alanındaki dönüşümün hızlandırılması için 290 milyon euro öngörüldüğünü aktaran Ekonomi Bakanı, "Bizler halen enerji israf eden bir ülkeyiz. Yaklaşık yüzde 30'u israf" dedi.

Portekiz Ekonomi Bakanı Costa Silva, artık yeni gerçeklere hazırlıklı olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Portekiz hükümeti, Eylül başında ailelere destek için 2 milyar 400 milyon euro tutarında bir destek paketi açıklamıştı. Ayrıca elektrikteki katma değer vergisi de yüzde 13'ten yüzde 6'ya indirilmiş, ayda en fazla 2 bin 700 euro kazanan her yurttaşa da, bir kereliğine mahsus, 125 euro ödeme yapılması kararı alınmıştı.

dpa/ DA, EC