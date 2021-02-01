Portekiz'de üçüncü dalga korkusu

Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Portekiz'de hükümetin uluslararası yardım çağrısı üzerine Almanya'dan doktor, hemşire ve hijyen uzmanlarından oluşan 26 kişilik bir ekip Lizbon'a gitti. Alman ordusu bünyesinde başlatılan yardım operasyonu kapsamında ülkeye 50 solunum cihazı, 150 infüzyon pompası ve 150 hastane yatağı gönderildi.

Korona pandemisinin ilk dalgasından çok fazla etkilenmeyen yaklaşık on milyon nüfuslu Portekiz'de bu durum son aylarda tersine dönmüş durumda. Portekiz, özellikle son iki hafta içinde vaka sayıları ve ölümlerdeki yüksek artış nedeniyle nüfus oranı açısından pandemiden en çok etkilenen ülke oldu.

Portekiz'de pandeminin başlangıcından bu yana 13 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, bu ölümlerin yaklaşık yarısı Ocak ayında gerçekleşti.

Hükümet Başkanı António Costa da vakalardaki artış nedeniyle hastaneler üzerinde "büyük bir baskı" oluştuğunu açıklayarak uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya Almanya'nın yanı sıra komşusu İspanya ve Avusturya'dan da yanıt geldi. İki ülke Portekiz'den yoğun bakım hastalarını kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Ülkenin en büyük hastanelerinden biri olan Lizbon'daki Hospital de Santa Maria'da korona hastaları için ayrılan 350 yatağın tamamına yakınının dolu olduğu bildiriliyor.

Portekiz'de bir yoğum bakım odası

Ülke genelinde sıkıntı var

Ayrıca korona vakalarının tedavi edildiği bazı semt hastanelerinde solunum cihazlarının şebekelerde aşırı yüklenmeye yol açtığı ve bu nedenle elektrik şebekelerinin devre dışı kaldığı haberleri geliyor. Geçen hafta Lizbon'un iki mahallesine hizmet veren bir hastanede benzer bir sorun yaşanmış, solunum cihazlarına bağlı hastalara bir süre oksijen verilememişti. Söz konusu hastanede olayın meydana geldiği sırada 363 Covid-19 hastası bulunuyordu. Yetkililer bu sayısının kapasitenin üç katından fazla olduğunu belirtiyor.

Hükümet kaynaklarına göre şu anda ülke genelinde hastanelerde yaklaşık 6 bin 700 korona hastası tedavi görüyor.

Portekiz, ilk korona dalgasını nispeten başarılı bir şekilde atlattıktan sonra hükümet sadece kısmi kapanma önlemleri uygulamaya başlamıştı. Ancak Noel sonrası gevşeme ve virüsün çok daha bulaşıcı olan İngiltere varyantının ülkede hızla yayılmaya başlaması, vaka ve ölüm sayılarını katladı. Bunun üzerine hükümet Ocak ayı ortasında önlemleri yeniden sıkılaştırdı.

Lizbon Moleküler Tıp Enstitüsü'nden Virolog Pedro Simas, hükümeti geç kalmakla suçlayarak "Sıkı kilitlenme, diğer ülkelerde olduğu gibi Noel'den önce başlamalıydı" dedi.

AFP/TY,HS

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