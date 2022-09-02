Gülşen hakkında iddianame hazırlandı

Ev hapsi şartıyla cezaevinden çıkan şarkıcı ve besteci Gülşen hakkındaki iddianamenin hazırlandığı ve sanatçı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi.

30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip liselilere yönelik bir ekip arkadaşına yaptığı şakada sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan, daha sonra yaptığı itiraz başvurusu üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı ve besteci Gülşen hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı ve iddianamenin hazırlandığı bildirildi.

Savcılığın iddianamede Gülşen adıyla tanınan ve gerçek adı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu olan sanatçı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istediği kaydedildi. İddianamede 702 kişi ve kurumun da müşteki sıfatıyla yer aldığı aktarıldı.

Fotoğraf: ANKA

Ne olmuştu?

İmam Hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen 25 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine kondu. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderilen sanatçı, avukatlarının itirazı üzerine 29 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere "konutu terk etmeme" ve "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. Avukatı Emek Emre üzerinden savcılığa ev hapsinin kaldırılması talebiyle yaptığı başvuru reddedildiğinden ev hapsi sürüyor.

Sanatçı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserde sarfettiği sözlerin yer aldığı görüntülerin aylar sonra dolaşıma sokulmasıyla yoğun bir tartışma başlamış, sanatçı, konserden paylaşılan videoda da duyulan söyleminden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür dilediğini duyurmuştu.

Dha, DW / ETO, HS