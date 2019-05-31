Pompeo Kushner’in barış planı konusunda temkinli

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner tarafından hazırlanan Ortadoğu barış planından çok ümitli olmadığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post gazetesi, Pompeo’nun bir araya geldiği Amerikan Yahudi Cemaati’nin önde gelen isimlerine, söz konusu planın reddedilebileceğini söylediği kaydedildi. Gazete, buluşmadan elde ettiği bir ses kaydına dayandırdığı haberinde Pompeo’nun, "İnsanlar nihayetinde 'Çok da orijinal değil, benim açımdan pek de iyi değil' diyebilirler" ifadesini kullandığını duyurdu. Haberde Pompeo’nun ayrıca, bazı kişilerin Amerikan planının sadece İsrail’i mutlu edeceği yönündeki fikirleri anlayabileceğini kaydettiği ancak plana bir şans verilmesini istediği de vurgulandı.

Jared Kushner

Kushner iki devletli çözüme sıcak bakmıyor

Jared Kushner tarafından hazırlanan ve öncelikli olarak İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunlara son vermeyi hedefleyen planın ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Planın ekonomik boyutunun, 25-26 Haziran tarihlerinde Bahreyn’de yapılacak bir konferansta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Söz konusu plan hakkında şu ana dek bilinenler Kushner’in konu hakkında yaptığı açıklamalardan ibaret. Buna göre planda iki devletli bir çözüm, yani Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olması öngörülmüyor. Ancak Kushner şu anki verilere göre, barış planı kapsamında Filistinlilere kapsamlı bir ekonomik yardım paketi önerecek.

AFP, ET/HT

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