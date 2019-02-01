Pompeo: Kaşıkçı cinayetini örtbas etmedik

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas ettiği iddialarını yalanladı. Demokrat Partili milletvekillerinin hükümetin İstanbul'da öldürülen Suudi gazetecinin cinayetini örtbas ettiği yönündeki iddiasına yanıt veren Pompeo, "ABD'nin cinayeti örtbas etmediğini ve olayla iligli soruşturma üzerinde titizlikle çalışıldığını" söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Başkan bu konuda oldukça net; daha fazla bilgi elde ettiğimizde sorumlulardan hesap sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kongre'nin Trump'a tanıdığı süre dolmuştu

Kongre'nin Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına ilişkin bir rapor sunması için Beyaz Saray'a verdiği 120 günlük süre geçen Cuma günü dolmuştu. Kongre, söz konusu rapor ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin emrini verip vermediği ve Washington'ın sorumlulara yönelik yaptırım planlarının bulunup bulunmadığına yanıt talep etmişti.

Trump, verilen mühletin aşılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Pompeo'nun Kongre'ye bir bilgilendirme mektubu gönderdiği kaydedildi.

ABD hükümeti, cinayetle ilgili olarak Veliaht Prens'e yakın iki isim ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu dâhil 17 kişiye ekonomik yaptırım uygulama kararı almıştı.

Trump, ise Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan'ın ABD'nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söylemişti. ABD Başkanı, Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamada Riyad ile askeri anlaşmaları feshetme gibi bir planı olmadığını ifade ederek, böyle bir adımın "ahmakça" olacağını belirtmişti.

rtr,AFP/SÖ,GA

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