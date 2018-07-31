 Pompeo: Brunson bu ay serbest bırakılabilir | DÜNYA | DW | 24.09.2018

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DÜNYA

Pompeo: Brunson bu ay serbest bırakılabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İzmir'de ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson'ın bu ay içinde serbest bırakılabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Türkiye'de "casusluk" suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson konusunda ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York'ta gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın bu ay içinde serbest kalabileceğini iddia etti. Brunson'la ilgili açıklamasında, "Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı" diyen Pompeo, ABD'li papazın "haksız yere" ev hapsinde tutulduğu yönündeki görüşünü de yineledi.

Pompeo, "Papaz Brunson ve Türkiye tarafından tutulan diğer tüm ABD'lilerin serbest bırakılması gerekir. Ve bunun hemen yapılması gerekir" ifadesini kullandı.

ABD'li papaz Andrew Brunson

ABD'li papaz Andrew Brunson

Brunson'ın tutukluluk süreci

Avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu geçen ay da reddedilen Brunson'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de. Brunson için "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" iddiasıyla da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Brunson, aynı yılın Aralık ayında tutuklanmıştı. Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti.

Ankara ile Washington arasında papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle yaşanan gerginlik, iki ülkenin birbirlerine karşılıklı yaptırımlar uygulamalarına sebep olmuştu.

DW,AFP/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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