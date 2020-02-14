 Pompeo: Batı kazanıyor, birlikte kazanıyoruz | AVRUPA | DW | 15.02.2020

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AVRUPA

Pompeo: Batı kazanıyor, birlikte kazanıyoruz

Transatlantik ilişkiler Münih'te masaya yatırılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın uluslararası sahneden çekildiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

München MSC US-Außenminister Mike Pompeo (picture-allinace/AP/J. Meyer)

Transatlantik ilişkiler, Almanya'nın evsahipliğinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump başkanlığı altında Washington'ın uluslararası sahneden çekildiği yönündeki eleştirilere konferansta cevap verdi. Münih'te konuşan Pompeo, "Batı kazanıyor ve birlikte kazanıyoruz" dedi. 81 ülkenin destek verdiği bir koalisyonla IŞİD'e karşı savaştıklarını vurgulayan Pompeo, "Bu uluslararası toplumu reddeden bir Amerika mı?" sorusunu katılımcı ülkelere yöneltti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Pompeo, "Transatlantik işbiliğinin öldüğü yönündeki söylemin fena halde abartıldığını söylemekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Özgür Batı'yı aydınlık bir geleceğinin beklediğini dile getiren Pompeo, Avrupalı müttefiklerine transatlantik bağlara inancını koruma çağrısı yaptı. Pompeo, Rusya, Çin ve İran tehdidi karşısında birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.

Pompeo'nun sözleri, konferansın açılışında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ABD'yi eleştirdiğiaçıklamalarının ardından geldi. Steinmeier ABD'nin "uluslararası toplum fikrine bile karşı" olduğunu savunmuş, komşuları ve ortaklarının zararına davranışlar sergilemekle eleştirmişti. 

Stoltenberg: Avrupa ve Kuzey Amerika vazgeçilemez ortaklar

Münih Güvenlik Konferansında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Stoltenberg, "Birçok alanda çok sayıda aktörle rekabet söz konusu ama yolumuzu kaybettiğimiz için yas tutmak bize bir yöne göstermeyecek" dedi. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın vazgeçilmez ortaklar olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Sadece Avrupa'ya inanmıyorum. Avrupa ve Amerika'ya birlikte inanıyorum" diye konuştu.

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Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile biraraya geldi. İki bakanın gündeminde Libya ve İdlib'deki son durum vardı. (15.02.2020)

Yaklaşık 40 ülkeden hükümet temsilcileri ve stratejistler bugün 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geliyor. Küresel güç kaymaları konferansın da başlıca gündem maddesi. (14.02.2020)

Macron'dan uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da transatlantik ilişkiler konusunda Almanya'nın endişelerini paylaştığını dile getirdi. ABD'nin Avrupa ile ilişkilerini gözden geçirdiği bir dönem yaşadığını söyleyen Macron, bu durumun kıtanın kendi kaderini eline alması gerektiği yönündeki inancını güçlendirdiğini söyledi. Macron, "Bizi yenileyecek ve stratejik bir siyasi güce dönüştürecek Avrupa stratejisine ihtiyacımız var" dedi.  Steinmeier'in konuşmasını beğendiğini söyleyen Macron, "ABD'nin küçük ortağı olamayız" diyerek NATO ve Avrupa'nın kendi bölgesindeki sorunlar karşısında Washington'dan bağımsız olarak hareket etmesini desteklediğini vurguladı.

Avrupa'ya Rusya eleştirisi

Macron Avrupa'nın Rusya politikasının son yıllarda başarısız olduğunu da savundu. Hiçbir ülkenin Rusya ile karşı karşıya gelmek istemediğini dile getiren Macron, farklılıkların giderilmesi için daha yakın diyalog kurulması seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi. Münih'te konuşan Macron, "Ortaklarımızın serzenişlerini dinliyorum. Öfkeli değilim ama serzenişte bulunmak ve zayıf olmak bir politika değil. Bu tamamen yetersiz bir sistem" diye konuştu. İkinci bir seçenek olduğunu dile getiren Macron, "Talepkâr olabiliriz ve stratejik diyalog başlatabiliriz çünkü bugün giderek daha az konuşuyoruz. Sorunlar çoğalıyor ve bunları çözemiyoruz" dedi.

APF,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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