Polisten doktorlara ve gazetecilere müdahale

Doktorlar, Konya'da öldürülen meslektaşları Ekrem Karakaya için iş bırakarak birçok kentte gösteri düzenledi. Polis, İstanbul'daki eylemde doktorların yürüyüşüne ve olayı görüntüleyen gazetecilere müdahale etti.

Sağlık çalışanlarıKonya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından öldürülmesini protesto etmek için ülke genelinde eylemler düzenledi. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla greve giden sağlık çalışanları birçok ilde iş bıraktı.

İstanbul'da Çapa'da toplanarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürümek isteyen doktorlara polis engel olmak istedi. Çıkan arbedede güvenilk güçleri doktorlara kalkan ve biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından etkilenen bir polise eylem yapan doktorlar olay yerinde ilk yardımda bulundu.

Yürüyüş ısrarından vazgeçmeyen sağlık çalışanları polis engelini aşarak eylemlerine devam etti. Polis bir kez daha kalabalığın önünü kesmeye çalışsa da başarılı olamadı. İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen doktorlar burada basın açıklaması yapıp, slogan atarak sağlıkçıklara yönelik şiddeti protesto etti ve hükümeti acil önlem almaya çağırdı.

Gazetecilere polis müdahalesi

Doktorların yürüyüşü sırasında polis basın mensuplarını tartaklayarak görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Gazeteciler ve meslek örgütleri, polisin basına yönelik eyleminden olay yerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'i sorumlu tuttu.

Sağlık Bakanı cenazede protesto edildi

Karakaya'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün katıldığı cenaze töreninde tepkiyle karşılandı. Karakaya için memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katılan Kocayı, doktorlar alkış ve ıslıklarla protesto ederek istifaya çağırdı.

Doktolar iki gün grevde, sadece acil hastalara bakılacak

Doktorlar İstanbul dışında Ankara, İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Adıyaman, Bartın, Bursa, Bolu gibi birçok ilde iş bırakma eylemi ve protesto gösterisi düzenledi.

TTB, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın dün silahlı saldırıyla öldürülmesi üzerine7 ve 8 Temmuz tarihlerinde greve gitme kararı almıştı. Grev uyarınca hastanelerde sağlık hizmetleri resmi tatillerdeki gibi sunuluyor. Acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurulmaması isteniyor.

TTB eylem süresince, "acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının" bakımının aksamayacağını, "yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için" özel gayret gösterileceğini duyurdu. Ayrıca COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek.

DW, DHA / GY, HT