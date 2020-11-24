Polisteki aşırı sağcı chat soruşturmasında yeni baskınlar

Almanya’da WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan polislerle ilgili başlatılan soruşturma büyüyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde birçok eve polis baskını yapıldı.
Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya polis teşkilatındaki aşırı sağcı chat yazışmalarına ilişkin soruşturma kapsamında yeni şüphelilere yönelik polis baskınları düzenlendi. Duisburg Başsavcılığı polis baskınlarını doğruladı.
Güvenlik çevrelerinden alınan bilgilere göre, soruşturmada dokuz yeni şüpheli tespit edildi. Bild gazetesinin konuyla ilgili haberinde, baskınların odağında Mülheim ve Essen teşkilatında görevli dokuz polis yer aldığı belirtildi. Söz konusu polislerin birbirlerine Nazi sembolleri gönderdiği ve Hitler selamı verdiği öne sürülüyor.
Haberde Salı sabahı şüphelilerin ikamet ve görev yerlerinin arandığı, cep telefonlarına ve veri cihazlarına el konulduğu ifade edildi. Duisburg Başsavcılığı soruşturmanın "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçlaması şüphesiyle yürütüldüğünü açıkladı. Şüphelilerin görevden alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.
Almanya'da soruşturma kapsamında ağustos ayında WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlar yapan 29 polis görevden uzaklaştırılmıştı.
dpa,DW/BÖ,EC
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya'da aşırı sağcı NSU 2.0 imzalı tehditler alan avukat, suçluların yakalanmasını sağlayabilecek ipucunu iletecek kişilere para ödülü vereceğini duyurunca destek mesajları yağdı.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa'nın güvenliği açısından en büyük tehlikenin, uluslararası bağlantıları güçlenen aşırı sağcılık olduğunu ifade etti.
Tehdit mektupları, silah depoları ve Gamalı Haç sembolleri… Alman polisinde aşırı sağcı yapılar mı var? Son dönemde ortaya çıkan vakalar bu şüpheyi doğrular nitelikte.