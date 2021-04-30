 Polisin görüntü ve ses kaydının alınmasını yasaklayan genelge | TÜRKİYE | DW | 30.04.2021

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TÜRKİYE

Polisin görüntü ve ses kaydının alınmasını yasaklayan genelge

Çağdaş Hukukçular Derneği eylemler sırasında polislerin görüntülerinin veya ses kayıtlarının alınmasını yasaklayan emniyet genelgesini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eylemler sırasında polislerin görüntülerinin veya seslerinin kaydedilmesinin engellenmesi talimatı veren bir genelgesi ortaya çıktı.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) paylaştığı genelgede, "İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının en temel kişilik haklarından olan özel hayatın gizliliğinin ihlali" olduğu belirtilerek, kolluk kuvvetlerinin de bu durumla "sıklıkla" karşılaştığı ifade edildi. Genelgede, "Bazen görevin yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşan bu ihlaller, zaman zaman personelimizin veya vatandaşlarımızın kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verir şekilde çeşitli dijital platformlarda yayımlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Yayınlanan bu tür görüntüler olayı her zaman tüm yönleriyle yansıtmayabilmektedir" denilen genelgede, bu durumun "kamuoyunda yanlış değerlendirmelere sebebiyet" verdiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı genelgede, "Bu nedenle; personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartları oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü genelge konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden tepki

Genelge Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin Twitter hesabından paylaşıldı. 

ÇHD İstanbul Şubesi genelgeyi paylaşırken, "İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs öncesi personelini garantiye alma genelgesi. Personeliniz görevini ifa ederken işkence yaparsa kayıt da alınır, delil de toplanır. Çünkü tekrarla, işkence yapmak görev sınırlarınızda değil, suçtur!" ifadelerini kullandı.

ÇHD Ankara Şubesi de, bir eylem sırasında polisin göstericilere yönelik muamaelesini gösteren bir fotoğraf ile yaptığı "1Mayıs2021" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Suç işlendiğini farkettiğinizde ses ve görüntü cihazlarıyla kayıt yaparak delil toplayabileceğinizi hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verdi.

DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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