Polise 2 bin 500 soruşturmadan 12 ceza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisler hakkında işkence ve kötü muamele ile orantısız güç ve zor kullanma yetki sınırını aşmaları nedeniyle başlatılan soruşturma ve verilen ceza sayılarını açıkladı.

Buna göre son beş yılda işkence ve kötü muamele nedeniyle 881 personel hakkında disiplin cezası uygulandığı, orantısız güç ve zor kullanma yetki sınırının aşılması iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılan 2 bin 594 personelden 12’si hakkında ceza verildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından sözlü olarak yöneltilen bazı soruların yanıtlarını yazılı olarak gönderdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, güvenlik güçlerinin görevini kötüye kullanmasını gündeme getirdi.

Bülbül, "Son beş yılda görevini kötüye kullandığı, orantısız güç kullandığı, yasalara aykırı müdahalede bulunduğu için hakkında işlem yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli sayısı kaçtır" sorusunu yönetti.

Bülbül, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi ile kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere silah kullanma dahil geniş yetkilerin verildiği bekçilerin kaç şiddet olayına karıştığı ve kaçının hakkında işlem yapıldığını da sordu.

283 bekçi hakkında işlem

Soylu yanıtında, emniyet teşkilatı personeline yönelik son beş yılda açılan soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında şu verileri sundu:

"İşkence ve kötü muamele nedeniyle 881 personel hakkında disiplin cezası uygulanmış, 731 personel hakkında ise yapılan soruşturmalar devam etmektedir. Orantısız güç kullanımı zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu iddialarıyla ilgili olarak 2 bin 594 personel hakkında soruşturma açılmış, 12 personel hakkında çeşitli cezalar verilmiş, 36 personel hakkında yapılan soruşturmalar devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkında son bir yılda şiddet olayları kapsamında 283 personel hakkında işlem yapılmıştır. Jandarma personeline yönelik son beş yılda işkence ve kötü muamele nedeni ile 108 başvuru yapılmış, başvurularına yönelik yapılan adli/idari soruşturma sonucunda 84 başvuru asılsız olarak sonuçlanmış, 2 başvuru sorucu kolluk kuvveti ceza almış, 22 başvurunun adli/idari soruşturması devam etmektedir."

ANKA / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe