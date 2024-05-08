Polis Washington'daki "Filistin'e destek" kampını dağıttı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde polis, öğrencilerin Filistin'e destek için kurduğu kampı dağıttı. Sabaha karşı gerçekleşen operasyonda çok sayıda gözaltı yapıldığı bildirildi.

Öğrenciler tarafından çıkarılan GW Hatchet gazetesinin haberine göre sabaha karşı 4 sularında yüzlerce polis memuru üniversite binasına gelerek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Biber gazı kullanan polis protestocuların bir bölümünü gözaltına aldı. CNN televüzyonu, olaylar esnasında yaklaşık 36 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polisten yapılan açıklamada da, gözaltı yapmadan "gerginliği düşürmeye" çalışıldığı ancak olaylara ve kendilerine gelen bilgilere dayanarak protestolarda kademeli bir artış gördükleri için bu yola başvurulduğu ifade edildi.

Protestocular Salı gecesi "Özgür Filistin" ve "Refah'tan elinizi çekin" yazılı pankartlarla George Washington Üniversitesi rektörü Ellen M. Granberg'in evine yürümüştü.

"Yasa dışı faaliyete dönüştü"

Okuldan yapılan açıklamada, "Üniversite öğrencilerin özgür ifade haklarını korumaya kararlı olsa da kamp, protestocuların birden fazla üniversite politikasını ve şehir düzenini doğrudan ihlal etmesiyle yasa dışı bir faaliyete dönüştü" ifadeleri kullanıldı.

Protestoların başladığı 18 Nisan'dan bu yana, ülke çapında 50 günde 2 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Nils Hünerfürst/DW

Son haftalarda ülkenin dört bir yanına yayılan üniversite protestolarında öğrenciler, ABD'li silah üreticilerine ve İsrail kurumlarıyla bağlantılı şirketlere bölgeye maddi desteği kesme çağrısında bulunuyor. Protestocu öğrenciler ayrıca, üniversitelerinin İsrail ile mali bağlantılarını ve Gazze savaşını finanse ettiğini öne sürdükleri şirketlerle ilişkilerini sona erdirmesini talep ediyor.

Columbia mezuniyet törenini iptal etti

Gösterilerin merkez üssü olan Columbia Üniversitesi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 15 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan mezuniyet törenlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Okul yönetimi geçen hafta en az 100 Filistin yanlısı protestocunun gözaltına alındığı, New York'ta bulunan ana kampüsteki güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek mezuniyet törenlerinin daha küçük gruplar halinde yapılacağını açıklamıştı.

Biden: Barışçıl gösterileri memnuniyetle karşılıyorum

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın kampüslerde ve başka yerlerdeki barışçıl protesto gösterilerini memnuniyetle karşıladığını ancak nefret söylemini, antisemitizmi ve şiddeti kınamaya devam edeceğini dile getirmişti.

AFP,AP,Reuters / EÇ,ET

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