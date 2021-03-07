 Polis İstiklal Caddesi′nde kadın yürüyüşüne izin vermedi | TÜRKİYE | DW | 08.03.2021

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TÜRKİYE

Polis İstiklal Caddesi'nde kadın yürüyüşüne izin vermedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kadınlar sokağa çıktı. Polis, İstanbul'da Feminist Gece Yürüyüşü için İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen kadınlara ise izin vermedi.

Polis, İstiklal Caddesi'nde Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin vermedi

Polis, İstiklal Caddesi'nde Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin vermedi

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle en geniş katılımlı kadın eylemi İstanbul'da gerçekleşti. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kadınlar akşam saatlerinde Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak için Sıraselviler Caddesi'nde toplandı. Grupların birleşmelerinin ardından yürüyüşe geçen kadınların İstiklal Caddesi'nde yapmak istediği eyleme ise polis izin vermedi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem öncesi Taksim'e çıkan bütün yollar ve metro durakları da kapatıldı.

Tünel'den Beyoğlu'na girişin önünde biriken kadınlar, barikatı geçmelerine izin vermeyen polisle tartıştı. Kadınlar bunun üzerine Karaköy'e doğru yürümeye başladı.

Karaköy'e doğru yürümeden önce bir basın açıklaması yapan kadın örgütleri, "Pandemi nedeniyle eve kapanmak zorunda kaldığımızda ev işini, çocuk bakımını üstümüze yıkanlara, ailede baba, koca, sevgiliye, erkek şiddetine karşı isyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ayrıca "Pandemiyi bahane edip görevini yapmayarak kadınların şiddetten uzaklaşmasına engel olanlara, kadın cinayetlerini önlemeyenlere, kadınları tekrar tekrar mağdur eden yargılamalara, hayatını savunan kadınlara en ağır cezaları reva görürken şiddet uygulayan erkekleri ödüllendiren erkek adalete karşı feminist isyan karakolda, adliyede" denildi.

Kadınlar, Karaköy'e doğru yürüdükten sonra dağıldı.

İstanbul'daki eylemde kadına karşı şiddet protesto edildi

İstanbul'daki eylemde kadına karşı şiddet protesto edildi

Ankara'daki eylem

Ankara'da da kadınlar, Sakarya Caddesi'nde toplandı. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve kadın cinayetlerinin son bulması taleplerini dile getiren kadınlar, "Kadınların eşit ve özgür yaşayacağı bir dünyayı da biz kuracağız" açıklamasını yaptı. Kadınlar, "AKP elini bedenimden çek", "Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa", "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, kadınların konuşmaları işaret diliyle de anlatıldı. Kadınlar, açıklama sırasında, erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerini anımsatarak "İsyan" diye bağırdı. Kadınlar yaptıkları açıklamada, "AKP iktidarı kadın düşmanı politikalarıyla yüzyılları aşan mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımıza saldırıyor, erkekleri cesaretlendiren cinsiyetçi söylemlerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da da eylem düzenlendi

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da da eylem düzenlendi

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin uygulanması taleplerini dile getiren kadınlar, "Kadın düşmanı politikalara ve nefret söylemlerine, transfobiye, homofobiye, bifobiye karşı birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Antalya'da iki basın açıklaması

Antalya'da da Antalya Kadın Meclisi üyeleri adına açıklama yapan Avukat Behiye Pakize Yanık, "5 Mart’tan 5 Mart’a 303 kadın öldürüldü, 181 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu rakamlara kimse alışmasın, rakamları kimse normalleştirmesin" dedi.

Kadın Meclisi üyelerinin ardından aynı meydanda toplanan Antalya Kadın Platformu üyeleri de açıklama yaptı. Grup adında Fatma Kayaoğlu, "Her gün 3 kadın öldürülüyor. Yaşam hakları ellerinden alınıyor. Bir yılda 300 kadın öldürülürken, bunların 181'i şüpheli şekilde gerçekleştirildi. Kadınlar mücadelelerini sürdürecekler. Yaşamın her alanında ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, yoksulluğa ve erkek şiddetine karşı direnmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş, Çorum, Kastanomu, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır gibi çok sayıda kentte örgütlenen kadın meclisleri 8 Mart vesilesiyle eylemler düzenledi.

 

DHA,ANKA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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