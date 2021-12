Plastik atıklarda en büyük pay ABD'nin

Yeni bir araştırmaya göre doğaya bırakılan plastik atıklarda en büyük pay ABD'ye ait. ABD'nin 2016 yılında ürettiği plastik atığın kütlesi 42 milyon ton. Bu miktarın Çin'in ürettiği plastik atıkların yaklaşık iki katı olduğu ve o dönem 28 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin ürettiği atıktan da fazla olduğu öğrenildi.

ABD Kongresi'nin görevlendirmesiyle bir uzman heyeti tarafından hazırlanan rapor "Küresel Okyanus Plastik Atıklarında ABD'nin Rolünü Hesaplama" başlığını taşıyor. Aralık 2020'de yürürlüğe giren Denizlerimizi Koruyalım 2.0 Yasası kapsamında hazırlanan araştırmanın raporu Çarşamba günü ABD hükümetine iletildi ve hükümetten adım atması istendi.

Kişi başına yılda 130 kilogram plastik atık

Rapora göre 2016 yılında ABD'de kişi başına yıllık plastik atığın kütlesi 130 kilogram. İkinci sırada yılda kişi başına 99 kilogram plastik atıkla İngiltere bulunurken onu 88 kilogramla Güney Kore takip ediyor. Çin'de kişi başına yıllık plastik atık 16 kilogram olurken Almanya'da bu miktar 81 kilogram. İngiltere ayrılmadan önce Avrupa Birliği'nde kişi başına yıllık ortalama plastik atık ise 55,5 kilogram olarak ölçüldü.

ABD Kongresi'nin görevlendirdiği uzman komitesine başkanlık eden Monterey Körfezi Akvaryumu Baş Bilim Yetkilisi Margarat Spring, "20'nci yüzyılda plastiğin mucizevi icadının getirdiği başarı, dünya genelinde bir plastik atık istilasına da neden oldu" dedi. Spring 1966 yılında dünya genelinde 20 milyon ton olan plastik üretiminin 2015 yılında 381 milyon tona yükseldiğini söyledi.

Bir dakikada bir kamyon dolusu plastik denize dökülüyor

Rapora göre her yıl 8 milyon ton plastik atık çevreye bırakılıyor. Diğer bir deyişle her bir dakikada bir kamyon dolusu plastik denize dökülüyor. Bu hızla giderse denize dökülen plastik miktarı 2030 itibarı ile 53 milyon tona ulaşacak ve bu da her yıl dünya genelinde denizden tutulan balıkların kütlesinin yaklaşık yarısına denk. Plastik atıklardaki artışın başlıca sebepleri arasında plastik geri dönüşümünün plastiğin üretimi karşısında yaya kalması bulunuyor.

Yeni plastik üretilmemesi isteniyor

Raporda krizle baş etmek için bir dizi tedbir önerisinde bulunuldu. Bunların başında yeni plastik üretilmemesi var. Doğada daha kolay yok olan ve daha kolay geri dönüştürülebilir materyallerin kullanılması isteniyor. Özellikle tek kullanımlık plastik ürünlerinin azaltılması, atık sulardan mikroplastiğin arındırılması gibi çöp yönetiminin iyileştirilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

Beyond Plastics adlı çevre örgütünün başkanı Judith Enk rapora ilişkin "Bu, plastik kirliliği konusunda şimdiye kadar yayınlanmış en kapsamlı ve en tahripkar rapor" dedi. Denizlerdeki çöpün toplanmasının okyanusları kurtarmayacağını söyleyen Enk siyasi karar alma gücüne sahip olanların derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

AFP / EC, JD

