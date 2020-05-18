 Plastik atık ithalatı 15 yılda 173 kat arttı | TÜRKİYE | DW | 20.05.2020

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TÜRKİYE

Plastik atık ithalatı 15 yılda 173 kat arttı

Türkiye’de bir yandan plastikle mücadele devam ederken diğer yanda plastik atık ithalatı hızla artıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden 2004 yılından bugüne kadar gerçekleşen plastik atık ihracatı 173 kat arttı.

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Plastik atık ithalatının deniz canlıları ve insan sağlığına yönelik tehlikeleri nedeniyle yasaklanması için "Türkiye plastik çöplüğü olmasın" sloganıyla bir proje başlatan Greenpeace Akdeniz, çarpıcı rakamlar açıkladı.

Çevre örgütünün Eurostat’tan derlediği verilere göre Avrupa'dan en çok atık çöp Türkiye'ye ihraç ediliyor. Çin'in 2018 yılında atık plastik ithalatını yasaklamasından sonra plastik atık ithalatının yeni adresi olarak Türkiye öne çıktı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında 14 milyon ton atık ithal ederken, atık plastik ithalatı aynı dönemde ayda ortalama 48 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Türkiye'ye her gün 213 kamyon dolusu plastik atık yollandı. 2019'da İngiltere'den 153 bin 967,  İtalya'dan 89 bin 47,  Belçika'dan 85 bin 843, Almanya'dan 67 bin 466 ve Fransa’dan 56 bin 824 ton atık plastik Türkiye'ye satıldı.

Nihan Temiz Ataş

Nihan Temiz Ataş

"Türkiye plastik çöplüğü olmasın!"

Türkiye'nin kendi çöpüyle baş edemezken başka ülkelerden plastik atık ithal ederek daha büyük çevre sorunlarına kapı açmaması gerektiğini söyleyen Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, "Plastik çöp ithal ederek sıfır atık ülkesi olamayız. Kontrolsüz plastik atık ithalatı Türkiye’nin kendi geri dönüşüm sisteminde varolan sorunların artmasından başka bir işe yaramayacak. Bunu tonlarca plastik atığın bulunduğu alanın kime ait olduğu, atıkların nereden, ne zaman oraya getirildiği ve neden denetim yapılmadığına İzmir Kemalpaşa vakasında da gördük. Üstelik koronavirüs salgınında bu plastik atıkların virüsü yayma riski de gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik atık ithalatını yasaklamasını, atık geri dönüşümüne ilişkin şeffaflık ve denetim mekanizmalarının arttırılmasını talep ediyoruz. Türkiye plastik çöplüğü olmasın!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen hafta kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtta atık ithalatının belli bir süreliğine durdurulmasına ilişkin ilgili kurumlardan nihai görüşlerini yazılı olarak talep ettiklerini açıklamıştı.

DW/TY,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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