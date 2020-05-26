Piyasalardaki rahatlama petrol fiyatlarını arttırıyor

Piyasaların rahatlamasıyla birlikte petrol fiyatları Salı günü de artışını sürdürdü. Kuzey Denizi'nden çıkarılan Brent petrolün bir varilinin (159 litre) fiyatı bir gün içinde 72 sent artarak 36,25 Amerikan Doları oldu. Batı Teksas (WTI) petrolünün varil fiyatı ise 1,08 dolar artarak 34,33 dolara yükseldi.

Koronavirüs krizinin patlak vermesiyle düşen petrol fiyatları son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Bunda büyük petrol üreticilerinin üretimi azaltması da büyük rol oynadı. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak dün akşam yaptığı açıklamada ham petrol piyasasının haziran ya da temmuz aylarında yeniden dengeye kavuşacağını umduğunu söyledi.

Petrol talebi açısından en büyük risk olarak ABD ile Çin arasındaki siyasi ilişkiler gösteriliyor. ABD'nin koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutması ve ayrıca Pekin'in Hongkong özel idare bölgesine müdahalesini eleştirmesi iki ülke arasında kriz yaratan konular arasında.

dpa / EC, TY

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