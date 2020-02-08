 Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 24.02.2020

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TÜRKİYE

Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu tutuklandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla bağlantılı olarak Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği kaptan pilotun tutuklanmasına karar verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı

5 Şubat’ta İzmir- İstanbul seferini yaparken iniş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan ve üç kişinin hayatını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği kaptan pilot Mahmut A.'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, kazadan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot Mahmut A. önce Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi ve burada savcılık tarafından ifadesi alındı. İfadesinin alınmasından sonra kaptan pilotun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildiriliyor.

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Pegasus uçağının pistten çıkış anı

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing B737 800 tipi uçak inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkmış, kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kazadan bir gün sonra uçağın iki pilotu hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kara kutu deşifre edildi

Demirören Haber Ajansı, 5 Şubat’ta yaşanan kazanın kara kutusunun Almanya’nın Braunschweig kentinde bulunan Alman Havacılık Kaza Soruşturma Bürosu'nda Amerikalı yetkililerin de nezaretinde deşifre edildiğini duyurmuştu. Kara kutu kayıtlarına göre kazada pilot hatasının düşük seviyede olduğu ileri sürülmüştü.

Geçen hafta da Düsseldorf'a inen bir Pegasus uçağının tekerleklerinin sıcaktan eridiği tespit edilmiş, 163 yolcu acil çıkışta bulunan şişme kaydıraklar üzerinden tahliye edilmişti. Olayda yaralanan olmadığı bildirilmişti.

DPA, DHA/ ETO, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

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