 Piri′den kayyum uyarısı: Ciddi sonuçları olur | TÜRKİYE | DW | 06.09.2019

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TÜRKİYE

Piri'den kayyum uyarısı: Ciddi sonuçları olur

İstanbul'a kayyum atanabileceği iddiası konusunda Pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Soylu'ya yanıt veren İmamoğlu, "Lafügüzaf" dedi. AP'nin Türkiye eski Raportörü Piri ise uyardı: "Ciddi sonuçları olur."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözünün İstanbul'a kayyum atanabileceği tartışmalarını beraberinde getirmesinin yankıları sürüyor.

Makamında ziyaret ettiği İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na, Pazar sabahı bir televizyon programında bu konuya değineceğini açıklayan Soylu'nun sözleri hakkındaki görüşleri soruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Polemiğe girmek istemediğini söyleyen İmamoğlu, "Lafügüzaf. Bizim için hiçbir önemi yok" ifadesini kullandı.

"İsrafı göstermeye devam edeceğiz"

İBB'de AKP döneminde yapılan israfın gösterilmesi amacıyla Yenikapı'da sergilenen makam araçları hakkında basının bilgilendirileceği gün Soylu'nun böyle bir açıklama yapacak olmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz. İsrafın boyutunu hissettirmek istiyoruz" dedi.

Kamu parasının ne kadar kötü harcandığını topluma göstermek istediklerini belirten İmamoğlu, "Sonuna kadar da gostereceğiz. Başka örneklerini de ortaya koyacagız. Bu bir siyasi mesele değildir... Biz tasarruf yapıyoruz, lüzumsuz masrafları ortadan kaldırıyoruz. Burada bizi ilk alkışlaması gereken, hükümetin değerli üyeleri. Aslında biz örnek oluyoruz" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye eski Raportörü Kati Piri

AP'nin Türkiye eski Raportörü Kati Piri

İBB Başkanı, "Pazar günü tüm detaylarıyla arkadaşlarım hazırlıklarını yapacaklar ve sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Piri'den uyarı

Kayyum tartışması hakkında Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye eski Raportörü Kati Piri'den de bir açıklama geldi.

AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkan Yardımcısı Piri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti yerel seçimlerden sonra, seçilmiş belediye başkanlarını görevden almaya başladı. Süleyman Soylu şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ediyor" dedi.

Piri, "İmamoğlu'nu görevden alırlarsa, bunun AB-Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kere düşünmekte fayda var" diye ekledi.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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