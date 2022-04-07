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Londra'da yapılan Live-8-Konseri'nde Pink Floyd grubunun üyeleri - (02.07.2005)
Arşiv - Londra'da yapılan Live-8-Konseri'nde Pink Floyd grubunun üyeleri. Soldan sağa: Dave Gilmour, Roger Waters, Nick Mason ve Richard Wright - (02.07.2005)Fotoğraf: picture-alliance/dpa/H. Boesl
Müzik

Pink Floyd Ukrayna için yeniden bir arada

38 dakika önce

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un üyeleri 30 yıl aranın ardından yeni bir şarkı için stüdyoya girdi. Cuma günü piyasaya çıkacak olan şarkı Ukrayna’ya destek amacı taşıyor.

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Müzik dünyasının efsanevi gruplarından Pink Floyd, onlarca yıl aranın ardından Ukrayna'ya destek amacı taşıyan bir şarkının kaydı için yeniden bir araya geldi. Gruptan yapılan açıklamada, Pink Floyd‘un "Hey Hey Rise Up" (Hey Hey Ayağa Kalk) isimli şarkısı 8 Nisan Cuma günü piyasaya çıkacak. Bu şarkı, grubun 30 yıl aradan sonra birlikte yaptığı ilk eser olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada, kaydedilen şarkının içinde, şu an Kiev'de bulunan ve aldığı şarapnel yarası nedeniyle tedavi gören Boombox adlı grubun Ukraynalı solisti Andriy Şilivnyuk'un sesinin de yer aldığı ifade edildi. Şilivnyuk'un geçen Şubat ayında başkent Kiev'deki bir meydanda kaydettiği şarkı Instagram'da yayınlanmış ve bir protesto parçası olan eser dünya çapında büyük ilgi görmüştü. 

"The Division Bell"den sonra ilk kez

Ünlü İngiliz Rock grubu Pink Floyd'un üyeleri, bundan önce son olarak 1994 yılında çıkardıkları "The Division Bell" albümünün kaydı için bir araya gelmişti. Geçen Çarşamba günü kaydedilen yeni şarkının seslendirilmesinde solist ve gitarist David Gilmour'un yanı sıra, grubun bas gitaristi Guy Pratt ve klavyede Nitin Sawhney yer aldı.

Ukraynalı akrabaları olan David Gilmour, şarkının yapım aşamasında Şilivnyuk ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Gilmour, bu görüşmelerle ilgili olarak, "Ona telefonda şarkının bir bölümünü çaldım ve onayını aldım. İkimiz de ileride bir gün yan yana birlikte bir şeyler yapmayı umuyoruz" dedi.

 

dpa / ET,BK

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