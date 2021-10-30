Pfizer, ilaç şirketi. Merkezi ABD'nin New York kentindedir. 2012 yılı itibariyle 90 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında 48 milyar 900 milyon dolar ciro yapmıştır.

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