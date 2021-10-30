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Pfizer

Pfizer, ilaç şirketi. Merkezi ABD'nin New York kentindedir. 2012 yılı itibariyle 90 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında 48 milyar 900 milyon dolar ciro yapmıştır.

DW Türkçe'nin Pfizer ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

In this March 2021 photo provided by Pfizer, a technician inspects filled vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the company's facility in Puurs, Belgium. On Friday, July 9, 2021, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly asserting the Pfizer coronavirus vaccine is made up of 99.9% graphene oxide, a toxic compound. But, chemical and medical experts who are not associated with Pfizer confirmed to The Associated Press that there is no way graphene oxide would be found in the vaccine. (Pfizer via AP)

ABD’de BioNTech'in 5-11 yaş grubuna uygulanmasına yeşil ışık 30.10.2021

ABD’de BioNTech/Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanabilmesi için acil kullanım onayı verildi. Böylece Beyaz Saray 28 milyon çocuğun aşılanması hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.
In this March 2021 photo provided by Pfizer, a technician inspects filled vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the company's facility in Puurs, Belgium. On Friday, July 9, 2021, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly asserting the Pfizer coronavirus vaccine is made up of 99.9% graphene oxide, a toxic compound. But, chemical and medical experts who are not associated with Pfizer confirmed to The Associated Press that there is no way graphene oxide would be found in the vaccine. (Pfizer via AP)

BioNTech'in üçüncü doz sonuçları açıklandı 21.10.2021

BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri aşıda üçüncü dozun etkisiyle ilgili araştırma sonucunu açıkladı. Üçüncü dozun yüzde 95'in üstünde koruma sağladığı kaydedildi.
In this March 2021 photo provided by Pfizer, a technician inspects filled vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the company's facility in Puurs, Belgium. On Friday, July 9, 2021, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly asserting the Pfizer coronavirus vaccine is made up of 99.9% graphene oxide, a toxic compound. But, chemical and medical experts who are not associated with Pfizer confirmed to The Associated Press that there is no way graphene oxide would be found in the vaccine. (Pfizer via AP)

BioNTech 5-11 yaş grubu için izin başvurusu yaptı 15.10.2021

BioNTech/Pfizer korona aşısının Avrupa Birliği'nde 5-11 yaş grubu çocuklarda uygulanabilmesi için izin başvurusu yaptı.
In this March 2021 photo provided by Pfizer, vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine are prepared for packaging at the company’s facility in Puurs, Belgium. Pfizer is about to seek U.S. authorization for a third dose of its COVID-19 vaccine, saying Thursday, July 8, 2021, that another shot within 12 months could dramatically boost immunity and maybe help ward off the latest worrisome coronavirus mutant. (Pfizer via AP)

Avrupa'da üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısına onay 04.10.2021

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 18 yaş üstü kişilere üçüncü doz BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı yapılmasına onay verdi. Kurum, ikinci ile üçüncü doz aşı arasında en az altı aylık süre olmasını tavsiye etti.
School Vaccination For Students Over 12 Y.O. Starts In Dusseldorf a student receives her vaccination in a Leibniz Montessori gymnasium in Duesseldorf, Germany on August 27, 2021 as school offers vaccination for students from 12 years old. Dusseldorf Germany tang-notitle210827_npQrX PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xYingxTangx

BioNTech/Pfizer'den 5-11 yaş araştırması 20.09.2021

BioNTech/Pfizer, yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşının okul çağındaki çocuklarda da yüksek koruma sağladığını bildirdi.

Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, zieht den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer in eine Spritze. +++ dpa-Bildfunk +++

BioNTech 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı izni isteyecek 10.09.2021

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş grubu çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için izin başvurusu yapmaya hazırlanıyor.
30.06.2021, Flüge, unter anderem nach Faro und Lissabon (Portugal), werden an einer Abflugtafel am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) angezeigt. Wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ist Portugal seit Dienstag um Mitternacht als Virusvariantengebiet eingestuft worden.

Türkiye de AB'nin Dijital Aşı Sertifikası Sistemi'nde 30.08.2021

Türkiye, AB üyesi ülkelere seyahatlere kolaylık getiren AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil oldu. Aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olanlar AB ülkelerine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.
Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, zieht den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer in eine Spritze.

BioNTech-Pfizer aşısına ABD'de tam onay 23.08.2021

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına tam onay verdi. FDA kararın pandemi ile mücadelede bir "dönüm noktası" olduğunu açıkladı.

February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

BioNTech/Pfizer üçüncü doz için ilk verileri iletti 16.08.2021

BioNTech, Amerikalı ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının üçüncü dozuna dair ilk verileri ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sundu. Uğur Şahin, üçüncü dozun yüksek koruma sağladığını ifade etti.

27/03/2021Mit Ganzkörper-Schutzanzügen simulieren Laborantinnen der Firma Biontech in einem Reinraum am neuen Produktionsstandort in Marburg die finalen Arbeitsschritte zur Herstellung des Corona-Impfstoffes an einem Bioreaktor. Nach früheren Angaben des Unternehmens sollen im ersten Halbjahr 2021 in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Sobald das Werk in Marburg voll betriebsbereit ist, will die Firma dort 750 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs jährlich herstellen. +++ dpa-Bildfunk +++

Alman ekonomisine BioNTech desteği 11.08.2021

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, bu yıl Alman ekonomisinin büyümesine yüzde 0,5 katkı sağlamasının beklendiği açıklandı. Bunun bir şirketin Alman ekonomisine katkısının nadir örneği olduğu belirtildi.

Pfizer-BioNTech vaccines against COVID-19 arrives in Ankara, Turkey, on April 03, 2021. Photo by Abdurrahman Antakyali/Depo Photos/ABACAPRESS.COM

Pfizer korona aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırdı 28.07.2021

ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech firması ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırarak, 33,5 milyar dolar olarak açıkladı.

February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

Üçüncü doz BioNTech'e kimin ihtiyacı var? 25.07.2021

BioNTech/Pfizer üçüncü doz aşının gerekli olabileceğini ifade ederken, ABD’deki sağlık kurumları eldeki bulgular doğrultusunda bunun şu anda gerekmediğini düşünüyor. Peki böyle bir tazeleme aşısı kimin için anlamlı olur?
February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

BioNTech/Pfizer: Üçüncü doz da gerekecek 09.07.2021

BioNTech ve Pfizer, elde edilen verilerin aşıların ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra koruma etkisini azaltığını gösterdiğini açıkladı. İki şirket, şimdi üçüncü doz izni almak için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 18.02.21 *** A woman receives a vaccination against the coronavirus disease (COVID-19) as part of a Tel Aviv municipality initiative offering a free drink at a bar to residents getting the shot, in Tel Aviv, Israel February 18, 2021. REUTERS/Corinna Kern TPX IMAGES OF THE DAY

Aşılar Delta varyantına karşı etkisiz mi kalıyor? 07.07.2021

İsrail’de bir süre önce günde 5’e düşen vaka sayısının 300’lere çıkması endişe yaratıyor. Aşıların Delta varyantına karşı etkisi araştırılırken Prof. Lauterbach eldeki rakamların kaygı verici olduğunu belirtti.
Israelis get the Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccine at Clalit Health Services, in a gymnasium in the central Israeli city of Hod Hasharon, on February 4, 2021. - Initial data from Israel's coronavirus vaccination campaign shows the Pfizer/BioNTech jab protects against serious illness, but it is not yet clear whether it slows transmissions or spells progress toward achieving herd immunity, experts say. The Jewish state is carrying out what is widely described as the world's fastest vaccination campaign per capita, watched closely by experts worldwide. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

İsrail'de aşının etkisi azalıyor 05.07.2021

İsrail Sağlık Bakanlığı, delta varyantının yayılmasından bu yana Pfizer/Biontech aşısının etkisinin azalmaya başladığını açıkladı. Ülkede aşının enfeksiyondan koruma oranının yüzde 64'e gerilediği bildirildi.
May 17, 2021, Melbourne, Florida, United States: A nurse gives Sherri Trimble, 15, a shot of the vaccine at a vaccination clinic at Health First Medical Centre..On May 12, 2021, the CDC approved the use of the Pfizer BioNTech vaccine in 12 through 15-year-old adolescents. Vaccinating this age group is seen as a keyway for middle and high schools to reopen fully by this fall. (Credit Image: © Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Wire

ABD'li uzmanlar: mRNA aşısı ile kalp iltihaplanması arasında bağ "muhtemel" 24.06.2021

ABD’li uzmanlar mRNA aşısı olan gençlerde çok nadiren görülen kalp rahatsızlıklarının aşıyla ilgili olmasının "ihtimal dahilinde" olduğunu, ancak aşının faydalarının risklerinden "çok daha fazla" olduğunu bildirdi.

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