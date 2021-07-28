Pfizer korona aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırdı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte Covid-19 aşısı üreten ABD’li ilaç şirketi Pfizer, 2021 ciro beklentisini 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara yükselterek yıl sonu tahminini yüzde 29 oranında artırdı. Şirketin yıllık ciro beklentisini yükseltmesinin altında, bu sene içinde yapılan 2,1 milyar doz aşı anlaşması yatıyor. Şirket, eğer ek anlaşmalar sağlanırsa bu satış hedefinin artabileceğini de belirtiyor.

Yüksek miktarda satış

Aralık ayında ilk olarak ABD'de acil kullanım onayı alan Pfizer/BioNTech aşısı, diğer aşı üreticilerinin üretim sıkıntısı yaşaması ve Johnson&Johnson gibi aşıların güvenlik endişesi yaratması sebebiyle rakipleri arasında öne çıkmıştı.

Johnson&Johnson firması, geçen hafta yaptığı açıklamada 2021 aşı ciro beklentisini 2,5 milyar dolar olarak öngörmüştü. Moderna’nın yıl sonu tahmini ise 19,2 milyar dolar.

Üçüncü doz için başvuru

Pfizer açıklamasında, Aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı tedarik ettiğini, şirketin bu yıl içerisindeki üretim hedefininse 3 milyar doz olduğunu duyurdu. Ayrıca hızla yayılan Delta varyantına karşı daha etkili olacak şekilde aşının yeni bir versiyonunu ürettiklerini ve bunu Ağustos ayında test edeceklerini de belirtti.

ABD geçen hafta 18 yaş altı çocukların aşılamasında kullanılabilmesi için 200 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etmişti. Pfizer'ın şu anda kârının çoğunu aşıdan elde ettiği tahmin ediliyor. Hem harcamalar hem de kar BioNTech firmasıyla yarı yarıya bölüşülüyor.

Reuters/DBN, JD

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