 Pfizer korona aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırdı | Ekonomi | DW | 28.07.2021

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Ekonomi

Pfizer korona aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırdı

ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech firması ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısından ciro beklentisini yüzde 29 arttırarak, 33,5 milyar dolar olarak açıkladı.

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte Covid-19 aşısı üreten ABD’li ilaç şirketi Pfizer, 2021 ciro beklentisini 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara yükselterek yıl sonu tahminini yüzde 29 oranında artırdı. Şirketin yıllık ciro beklentisini yükseltmesinin altında, bu sene içinde yapılan 2,1 milyar doz aşı anlaşması yatıyor. Şirket, eğer ek anlaşmalar sağlanırsa bu satış hedefinin artabileceğini de belirtiyor.

Yüksek miktarda satış

Aralık ayında ilk olarak ABD'de acil kullanım onayı alan Pfizer/BioNTech aşısı, diğer aşı üreticilerinin üretim sıkıntısı yaşaması ve Johnson&Johnson gibi aşıların güvenlik endişesi yaratması sebebiyle rakipleri arasında öne çıkmıştı.

Johnson&Johnson firması, geçen hafta yaptığı açıklamada 2021 aşı ciro beklentisini 2,5 milyar dolar olarak öngörmüştü. Moderna’nın yıl sonu tahmini ise 19,2 milyar dolar.

Üçüncü doz için başvuru

Pfizer açıklamasında, Aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı tedarik ettiğini, şirketin bu yıl içerisindeki üretim hedefininse 3 milyar doz olduğunu duyurdu. Ayrıca hızla yayılan Delta varyantına karşı daha etkili olacak şekilde aşının yeni bir versiyonunu ürettiklerini ve bunu Ağustos ayında test edeceklerini de belirtti. 

ABD geçen hafta 18 yaş altı çocukların aşılamasında kullanılabilmesi için 200 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etmişti. Pfizer'ın şu anda kârının çoğunu aşıdan elde ettiği tahmin ediliyor. Hem harcamalar hem de kar BioNTech firmasıyla yarı yarıya bölüşülüyor.

Reuters/DBN, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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BioNTech/Pfizer: Üçüncü doz da gerekecek

BioNTech ve Pfizer, elde edilen verilerin aşıların ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra koruma etkisini azaltığını gösterdiğini açıkladı. İki şirket, şimdi üçüncü doz izni almak için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.  

Aşılar Delta varyantına karşı etkisiz mi kalıyor?

İsrail’de bir süre önce günde 5’e düşen vaka sayısının 300’lere çıkması endişe yaratıyor. Aşıların Delta varyantına karşı etkisi araştırılırken Prof. Lauterbach eldeki rakamların kaygı verici olduğunu belirtti.  

İsrail'de aşının etkisi azalıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, delta varyantının yayılmasından bu yana Pfizer/Biontech aşısının etkisinin azalmaya başladığını açıkladı. Ülkede aşının enfeksiyondan koruma oranının yüzde 64'e gerilediği bildirildi.  