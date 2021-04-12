 Pfizer: Aşıda üçüncü doz gerekebilir | DÜNYA | DW | 16.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pfizer: Aşıda üçüncü doz gerekebilir

BionTech’in ABD’li ortağı Pfizer’in CEO'su Albert Bourla, koronavirüs aşılarının etkisini artırmak için üçüncü doza gereksinim olabileceğini ve aşılamanın her yıl tekrarlanması gerekebileceğini söyledi.

default

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla Alman BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının etkisini artırmak ve aşının sağladığı bağışıklığı güçlendirmek için üçüncü dozun da uygulanmasının gerekli olabileceğini açıkladı. Bourla, ayrıca aşılama işlemlerinin her yıl yenilenmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, altı ila on iki ay arasında bir dönemde üçüncü bir doza ve ardından yıllık yeniden aşılanmaya ihtiyaç olacak. Ancak bunların tümü henüz teyit edilmiş değil" dedi.

ABD merkezli CNBC kanalının Nisan ayı başlarında kaydettiği ancak Perşembe günü yayınladığı röportajda Bourla, yeni ortaya çıkan virüs mutasyonları nedeniyle ilave uygulamalara gidilebileceğini ifade ederek, Sars-CoV-2 varyantlarının bu süreçte önemli rol oynadığını söyledi.

Bazı bilim insanları ve ilaç şirketlerinin temsilcileri de benzer açıklamalar yaparak, halen kişi başına iki kez uygulanması öngörülen aşılama işleminin varyantlar nedeniyle artırılabileceğine işaret etmişti.

Pfizer ve Alman ortağı Biontech'in de aralarında olduğu çok sayıda aşı üreticisi mevcut koronavirüs aşılarının etkilerini artırmak ve bazı aşıların uygulandığı kişilerde ortaya çıkan yan etkileri gidermek için araştırmalarını sürdürüyor.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Uğur Şahin: Eldeki aşılar hemen vurulmalı

Biontech kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek eldeki aşıların tümünün kullanılması çağrısı yaptı. Şahin, yaz ayları için de uyarıda bulundu.  

Benzer içerik

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Bilim Kurulu kabineye "kapsayıcı öneriler" sunacak 12.04.2021

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının düşürülmesi için kabine toplantısında "kapsayıcı öneriler" sunacağını söyledi. Koca, Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu açıkladı.

Sinovac ve BionTech aşılarının varyantlar karşısındaki etkisi ne? 15.04.2021

Covid-19 vaka sayılarının her gün yükseldigi Türkiye’de halk, ülkede uygulanan aşıların varyant virüslere karşı ne kadar etkili olduğunu merak ediyor. DW Haber, Sinovac ve BionTech aşılarının varyantlar karşısındaki etkisini, iki aşı arasindaki farkı uzmanlara sordu.

DW Haber - 15.04.2021 15.04.2021

#128MilyarDolarNerede sorusuna CHP bir ikincisini ekledi. Merkez Bankası Başkanı değişti, faiz aynı kaldı. DW Haber, Sinovac ve BionTech aşılarının varyantlar karşısındaki etkisini, iki aşı arasindaki farkı uzmanlara sordu. Cumurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tedbirlerden birisinin, istihdam alanında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirmesinden endişe ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Covid-19’un tromboza yol açma tehlikesi aşıdan fazla

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre Covid-19'un kan pıhtılaşmasına yol açma riski, aşıların yan etkisi sonucunda oluşabilecek tromboz tehlikesinden çok daha yüksek.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  