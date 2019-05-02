Peter Mayhew hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları serisinin ikonik, uzun boylu, tüylü ve Han Solo'nun sağdıcı olan Chewbacca karakterine hayat veren Peter Mayhew 74 yaşında hayatını kaybetti.

Meyhew'in 30 Nisan'da vefat ettiğini Cuma günü Twitter üzerinden açıklayan ailesi, ölüm nedeni ile ilgili bir bilgi paylaşmazken, oyuncunun son dönemde sağlık sorunları çektiği biliniyordu.

"O devlerin en nazik olanıydı"

Mayhew'ın ölümünün ardından, Yıldız Savaşları'nın 1977,1980 ve 1983 tarihlerindeki orijinal üçlemesinde kendisiyle birlikte yer almış oyuncu arkadaşları Harrison Ford (Han Solo), Mark Hamill (Luke Skywalker) gibi isimler ve yönetmen George Lucas baş sağlığı mesajları yayınladı.

Yazılı bir mesaj yayınlayan Ford, Chewbacca karakterine can veren oyuncuyu "Peter Mayhew kibar ve nazik bir insandı, büyük bir haysiyet ve asil bir karakter sahibiydi" ifadeleriyle andı.

Sözlerine devam eden Ford, "30 yılı aşkın bir süredir film dünyasında ortak ve hayatta da dosttuk ve onu çok sevdim. Ruhunu karakterinin içine kattı ve Star Wars izleyici kitlesine büyük bir zevk yaşattı" dedi.

Yıldız Savaşları'nda jedi şövalyesini oynayan Mark Hamill de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "O devlerin en nazik olanıydı. Beni gülümsetmeyi her zaman başarmış, kendisinden büyük bir kalbi olan kocaman bir insan ve çok sevdiğim sadık bir arkadaşımdı. Paylaştığımız anılar için müteşekkirim ve sadece onu tanımış olduğum için daha iyi birisiyim. Teşekkürler Pete" sözlerini kullandı.

İlk ve ikinci Yıldız Savaşları üçlemelerinin yaratıcısı yönetmen George Lucas da mesajında "Peter harika bir insandı. Bir insanın bir Wookiee olmaya en fazla yaklaştığı kişiydi – kocaman bir kalp ve nazik bir mizaç. İyi bir dosttu ve vefatından dolayı çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Peter Mayhew 2017 yılında "Son Jedi" filminin galasında

"Fişeklikli yürüyen halı"

Yıldız Savaşları serisinde canlandırdığı karakterden dolayı yüzü hiçbir zaman görünmeyen ama ilk üçlemenin başından beri Han Solo ile Millenium Falcon'ın güvertesinde oturan Mayhew sadece filmlerin takipçileri tarafından değil, filmleri hiç izlememiş birçok kişi tarafından da biliniyordu.

Köpek hırlaması gibi sesler çıkaran, ne demek istediği izleyici tarafından anlaşılmazken filmdeki diğer karakterlerin rahatça iletişim kurduğu "Chewie", Yıldız Savaşları evreninde Wookieelerin yaşadığı Kashyyyk gezegeninden geliyordu.

İki metre 24 santimetre boyuyla adeta bir dev olan Mayhew sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğa veda etmişti. En son Yıldız Savaşları'nın yeni üçlemesi ve 2015 tarihli "Güç Uyanıyor" setinde yer alan Mayhew, tekerlekli sandalyede olmasına rağmen son bir kez Chewbacca karakterine can vermişti.

DW,rtr/ÇÖ,SSB

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