 Peter Limbourg yeniden DW Genel Müdürü seçildi | ALMANYA | DW | 28.09.2018

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ALMANYA

Peter Limbourg yeniden DW Genel Müdürü seçildi

Deutsche Welle Yayın Konseyi Berlin’de yapılan oylama ile Peter Limbourg’u tekrar DW Genel Müdürü seçti. 1 Ekim 2013’ten bu yana kurumu yöneten Limbourg, ilk turda aleyhte tek bir oy almadan altı yıllığına yine seçildi.

DW Mitarbeiterporträt Intendant Peter Limbourg (DW/M. Müller)

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg

Deutsche Welle'nin (DW) en üst denetim organı olan Yayın Konseyi, Berlin’de toplanarak, halihazırda kurumun genel müdürlüğünü yapan 58 yaşındaki Peter Limbourg'u altı yıllık bir süre için tekrar bu göreve seçti. Yayın Konseyi Başkanı Dr. Karl Jüsten, oylama sonrası yaptığı konuşmada, Limbourg'un ilk görev süresinde genel müdür olarak, DW'nin uluslararası rekabette geleceğini güvence altına alabilmesi için önemli değişiklikleri ve acilen gerekli yenilikleri hayata geçirdiğini kaydetti. Almanya'nın yurt dışına yayın yapan kurumu DW'nin hiç olmadığı kadar iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Jüsten, kurumun küresel alanda gazetecilik açısından büyük önem kazandığını ve Yayın Konseyi'nin Limbourg'a görevinde eşlik etmekten sevinç duyacağını belirtti.

İlk görev süresinin biteceği Eylül 2019'dan bir yıl önce tekrar seçilen Limbourg da, "oylama ile dile getirilen büyük güven” nedeniyle Yayın Konseyi'ne teşekkür etti. Bu sonucun, DW'yi "önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda daha da ileriye götürmek için harika bir temel olduğunu” kaydeden Limbourg, ilk görev süresindeki iyi ve başarılı işbirliği için, DW yöneticilerine ve çalışanlarına da teşekkür etti.

DW / AÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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