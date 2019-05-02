 Pentagon′un yeni patronu Mark Esper | DÜNYA | DW | 23.07.2019

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DÜNYA

Pentagon'un yeni patronu Mark Esper

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Mark Esper oldu. Bakanlık görevini vekaleten yürüten Esper'e Senato'dan onay çıktı. Esper'in gündeminde Türkiye ve İran var.

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ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevini yaklaşık altı aydır vekaleten sürdüren 55 yaşındaki Mark Esper'in Savunma Bakanlığı koltuğuna oturmasını resmen onayladı. Senato'da yapılan oylamada 8 ret oyuna karşı 90 senatörün onayını alan Esper, yemin ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevini devralacak.

Esper, Trump'la yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle geçen Aralık ayında Savunma Bakanlığından istifa eden James Mattis'in görevini vekaleten üstlenmişti. Trump ise Mattis'in yerine önce Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan'ı bu göreve aday göstermiş, ancak Shanahan, ailesindeki şiddet olaylarının basına yansıması üzerine adaylıktan çekilmişti. Bunun üzerine de aday olarak Esper'in ismi gündeme geldi.

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Esper, bakanlık görevini vekaleten üstleninceye kadar Savunma Bakanlığına bağlı ve ABD ordusunun en yüksek sivil makamı olan "Secretary of the Army" (Ordu Sekreterliği) görevini yürütüyordu. Kendisi de daha önce bir asker olan Esper, Irak Savaşı'ndaki görevlerinden dolayı ödüllendirilmişti. Esper, askerlikten ayrıldıktan sonra da bir süre Raytheon silah şirketi için lobicilik faaliyetlerinde bulunmuştu.

Senatörlerin sorularını yanıtladı

Senato'daki oylama öncesi geçen hafta senatörlerin karşısına çıkarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Esper, burada yaptığı açıklamada bakan olarak hedefinin ABD'nin diğer ülkelerle ortaklıklarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Ancak selefi Mattis, istifa mektubunda Trump'la yaşadığı görüş ayrılıklarına örnek olarak uluslararası ittifakın önemini göstermişti.

Senato'daki oturum sırasında Esper'e ne tür bir durumda istifa edebileceği de soruldu. Esper de bu soruya "yasa dışı ya da ahlak dışı bir durum söz konusu olduğunda" istifayı düşünebileceği şeklinde yanıt verdi.

Pentagon'un gündemi Türkiye ve İran

Esper, Savunma Bakanlığını ABD ve NATO müttefiği Türkiye arasındaki ilişkilerde çatlakların olduğu ve aynı zamanda ABD ve İran arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde devralıyor.

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 tipi hava savunma sistemini satın almasına Washington tepkili. Pentagon, S-400 sisteminin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın Basra Körfezi'nden geçen tankerlere müdahalesi nedeniyle Washington ve Tahran arasında yükselen tansiyon da Pentagon'un önemli gündem maddelerinden biri.

dpa,Reuters/HS,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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