 Pentagon′dan IŞİD uyarısı | DÜNYA | DW | 04.02.2019

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DÜNYA

Pentagon'dan IŞİD uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayımlanan raporda, IŞİD'in Suriye'de altı ila 12 ay içinde yeniden "dirilebileceği" uyarısı yapıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 bin Amerikan askerini çekme kararı aldığı Suriye'deki IŞİD unsurları konusunda Pentagon'dan uyarı geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) başmüfettişi tarafından hazırlanan raporda, "Üzerindeki (terörle mücadele) baskısı sürmezse, IŞİD'in Suriye'de altı ila 12 ay içinde yeniden dirilebileceği ve sınırlı da olsa tekrar toprak kazanabileceği" uyarısında bulunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) edinilen istihbarata dayandırılan raporda, hatta IŞİD'in "faaliyet ve imkânlarını yeniden canlandırma konusunda Suriye'ye kıyasla Irak'ta daha hızlı" yol katettiği belirtildi.

Başmüfettiş, hem Suriye hem de Irak'taki yerel güçlerin, IŞİD'le mücadele için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun desteğine bel bağlamayı sürdürdüğünü bildirdi.

ABD'li başmüfettiş, "sebatkâr savaşçılar" olarak tanımladığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye'nin askeri operasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. ABD, SDG'yi Suriye'de IŞİD'le mücadele konusunda en önemli müttefiklerinden biri olarak görüyor. Ancak ana bileşeni YPG olan SDG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ediliyor.

"Amerikan personeline saldırırlar"

Pentagon başmüfettişi ayrıca, IŞİD'in her ay onlarca yabancı savaşçıyı Suriye ve Irak'ta saflarına çekmeyi başardığını ve dışarıdan bağış toplamaya devam ettiğini aktardı.

Başmüfettiş, IŞİD'in, ABD'nin çekilmesini "zafer" olarak tanımlayacağını ve bu süreçte Amerikan personelini hedef alan saldırılar düzenleyeceğini savundu.

Rapora göre, IŞİD'in kırsalda hâlen güçlü olması, inşa ettiği tüneller, yurt dışından yabancı savaşçıların sızmaya devam etmesi, Irak-Suriye sınırında güvenliğin sağlanmasındaki zorluklar ve Sünni bölgelerdeki istikrarsızlık örgütün Irak'ta tamamen yenilmesini zorlaştırıyor.

Tartışma yaratan çekilme kararı

Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, IŞİD'in yenilmesini gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini bu ülkeden çekeceğini belirtmişti. Trump'ın bu kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde verdiği bildirilmişti. Danışmanlarının itirazına rağmen aldığı karardan vazgeçmeyen Trump, Erdoğan'ın Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının Türkiye tarafından temizleneceği konusunda güvence verdiğini açıklamıştı. Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı, ABD Başkanı'nın bu fikrini desteklemeyen Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasına neden olmuştu.

DW,dpa,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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