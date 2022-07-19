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Fotoğraf: US Air Force/dpa/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Pentagon, Lockheed Martin'den 375 adet F-35 daha alacak

3 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketinden üç yıl içinde 375 adet F-35 savaş uçağı daha alacak. Anlaşmanın yaklaşık 30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

https://www.dw.com/tr/pentagon-lockheed-martinden-375-adet-f-35-daha-alacak/a-62521121

Pentagon, F-35 savaş uçaklarını üreten ABD'li şirket Lockheed Martin ile yeni alım için mutabakata vardı.

ABD Savunma Bakanlığının silah alımından sorumluyetkilisi William LaPlante, bir sonraki parti için yaklaşık 375 adet F-35 üretilmesi konusunda Lockheed Martin ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Reuters, varılan prensip anlaşmasına rağmen ihale bedelinin henüz kesinleşmediğini aktardı. Bu nedenle jetlerin birim fiyatının da henüz belirsiz olduğunu belirten ajans, ihalenin resmen verildiğine dair yazılı anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanmasının beklendiğini bildirdi.

Reuters'in haberine göre, anlaşmanın yaklaşık 30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Pentagon, Lockheed Martin'den alınacak F-35 sayısının, "ABD Kongresi'nin 2023 mali yılı bütçesinde yapabileceği ayarlamalara ya da uluslararası ortaklardan gelebilecek taleplere" göre değişiklik gösterebileceğini açıkladı.

Pentagon'un bir önceki toplu siparişi 2019 yılında gerçekleşmişti. Toplam 478 adet F-35 üretimi için varılan anlaşmanın bedeli 34 milyar dolardı.

Birim fiyat son dönemde yükseldi

F-35 serisinin en yaygın kullanılan versiyonu olan F-35A'nın ilk kez teslimata hazır hâle geldiği 2007 yılındaki birim maliyeti 221 milyon dolardı. İlerleyen yıllarda üretim miktarının ve teknik bilgi birikiminin artması fiyatın 79 milyon dolara kadar düşmesinde etkili olmuştu.

Ancak Lockheed Martin, hem pandeminin devam eden etkileri ve F-35 üretiminin yavaşlamasının hem de ABD'de rekor seviyedeki enflasyonun birim fiyatları yukarı çektiğini belirtti.

ABD'de Haziran ayında yıllık bazdaki enflasyonun yüzde 9,1 olduğu açıklanmıştı.

DW,rtr/CÖ,EC

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