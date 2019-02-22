 Pentagon Afganistan′dan çekilme planı hazırladı | DÜNYA | DW | 01.03.2019

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DÜNYA

Pentagon Afganistan'dan çekilme planı hazırladı

İktidarı Kabil ile Taliban arasında paylaştırmayı öngören bir anlaşmayı da içeren plan çerçevesinde Amerikan askerlerinin 5 yıl içerisinde Afganistan'ı tamamen terk etmesi hedefleniyor.

Afghanistan - US Soldaten der Resolute Support Sustainment Brigade beladen Helikopter (Imago/ZUMA Press/U.S. Army)

 

Amerikan askerlerinin beş yıl içerisinde Afganistan'ı tamamen terk edebileceği iddia edildi. ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinin haberine göre Savunma Bakanlığı Pentagon, 18 yıldır devam eden savaşı bitirmek amacıyla Taliban'la muhtemel bir barış anlaşması da içeren bir çekilme planı hazırladı.

Plana göre önümüzdeki aylarda ülkledeki 14 bin Amerikan askerinin sayısı yarıya indirilecek. ABD haricinde uluslarası görev gücü kapsamında Afganistan'da bulunan diğer yabancı askerlerin sayısıda 8 bin 600 olacak ve bu birlikler Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Ülkede kalan ABD askeri ise terör operasyonlarına katılacak. Plan doğrultusunda Amerikan birliklerinin tamamının üç ila beş yıl içerisinde çekileceği ifade ediliyor.

Habere göre Washington tarafı Afgan hükümeti ile Taliban örgütü arasında bir barış sağlanması için bastırıyor. Pentagon'un planı bu kapsamda iktidarı Kabil ile Taliban arasında paylaştırmayı öngörüyor.

Afghanistan - Afghanische Armee nimmt an einer Schießübung an der Militärakademie teil

Amerikan birlikleri Afganistan güçlerinin eğitiminde görev alıyor.

Planla ilgili ABD'li ve Afgan yetkililer arasında üst düzey müzakereler geçen ay tamamlandı ve bir taslak anlaşması üzerinde uzlaşıldı. Plan, Afganistan'da askeri olan diğer NATO müttefiklerine de sunuldu.

Taliban'dan yalanlama

Bu zamana kadar Kabil'le doğrudan barış müzakerelerine başlanmasını reddeden Taliban, Afganistan'daki yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini şart koşuyor. Gazetenin iddiasını yalanyan Taliban, herhangi bir müzakere teklifinden haberdar olmadıklarını açıkladı. Diğer yandan Taliban, Amerikan yönetimiyle Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliğinde bir süre önce başlatılan görüşmeleri sürdürüyor. Taliban, şu sıralarda ara verilen görüşmeler boyunca Washington temsilcilerinin kedilerine özel bir plandan bahsetmediklerini bildirdi.

Trump'ın tepkisini çekebilir

ABD'de 2016'da başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca yabancı ülkelerdeki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma vaadinde bulunuyordu. Afganistan'dan daha hızlı bir çekilme beklentisi olan Trump, Pentagon'un yıllara yayılan çekilme takvimine karşı çıkabilir.

Afganistan'da bulunan Amerikan askerleri halihazırda Afgan güçlerine eğitim desteği ile terör operasyonlarında hava desteği sağlıyor. ABD'nin dışında NATO müttefiki çok sayıda ülkenin de Afgansitan'da askeri bulunuyor.

Afganistan hükümeti ve çeşitli sivil toplum örgütleri, ABD askerlerinin beklendenden hızlı bir şekilde çekilmesinin ülkeyi daha kanlı bir iç savaşa sürükleyebileceğinden, hatta Taliban'ın yeniden yönetimi ele geçirebileceğinden endişeleniyor.

AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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