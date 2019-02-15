 Pence′ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu′dan silah alırken sessiz kalamayız | AVRUPA | DW | 16.02.2019

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AVRUPA

Pence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayız

Münih'teki konferansın ikinci gününde konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence, üstü kapalı olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına tepki gösterdi. Pence, İran ve Nicolas Maduro'yu da sert bir dille eleştirdi.

Munich Security Conference in Munich Mike Pence (Reuters/M. Dalder)

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde küresel gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

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Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ele alınıyor. ABD'li Senatör Graham "ABD'nin bir eylem planı olmadığı takdirde Türkiye'nin YPG konusunda söylediğini yapacağı" uyarısında bulundu. (15.02.2019)

ABD'nin Suriye'den çekilme planı ile ilgili özel toplantıda takvim ve ayrıntıların hala netlik kazanmaması Avrupalı müttefiklerde hoşnutsuzluk yarattı. Suriye'ye asker göndermeye kimsenin sıcak bakmadığı bildiriliyor. (15.02.2019)

IŞİD ile mücadele koalisyonunun savunma bakanları Münih’te toplandı. Bakanlar süren terör tehdidi, küresel mücadele arayışı ve ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bu mücadeleye olası etkilerini masaya yatırdı. (15.02.2019)

İslami retorikte reform çağrısıyla Münih Güvenlik Konferansı gündemine damgasını vuran Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin, ülke ismi vermeden yaptığı sert eleştirilerin muhatabanın Türkiye olduğu yorumları yapıldı. (16.02.2019)

"Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silah satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik" diyen Pence, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" diye konuştu. Pence'in sözleri, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya karar veren Türkiye'ye karşı üstü kapalı bir eleştiri olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararına da değinen Pence, "Amerikan askerlerinin 5 milyon kişiyi özgürleştirdiğini" kaydetti. Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında IŞİD'in siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor" diye konuştu. 

"Katil devrimci rejim"

Başkan Yardımcısı Pence, İran'ı da yeniden sert bir dille eleştirerek Avrupa ülkelerinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi gerektiğini vurguladı. Pence, İran'ı "dünyadaki bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak tanımladı. "İran rejimi açık bir biçimde yeni bir Yahudi soykırımının propagandasını yapmaktadır" diyen Pence, "Antisemitizm yalnızca yanlış değil, aynı zamanda şeytancadır" diye konuştu.

Tahran'ı "katil devrimci rejim" olarak nitelendiren Pence, "Avrupalı ortaklarımızın bizim tarafımızda durmalarının, İran nükleer anlaşmasından çekilmelerinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Maduro diktatördür"

Venezuela'daki krize de değinen Pence, ülkedeki tercihin "diktatörlük ile demokrasi arasında" olduğunu vurguladı. "Nicolas Maduro bir diktatördür ve gitmelidir" diyen Pence, "52 ülke ABD'yi takip etmiştir. Şimdi dünyanın geri kalanının adım atması gerekmektedir" dedi.

Pence, "AB'yi harekete geçmeye ve Juan Guiado'yu Venezuela'nın tek meşru devlet başkanı olarak tanımaya çağırıyoruz" dedi.

"Hiç olmadığı kadar güçlüyüz"

"İki yıl önce bu kürsüde ABD'nin Özgür Dünya'nın liderliğinden vazgeçmeyeceğini söyledim. 'Önce Amerika'nın , 'Yalnız Amerika' anlamına gelmeyeceğini ifade ettim" diyen Pence, "Bugün ABD hiç olmadığı kadar güçlüdür ve dünya sahnesinde yeniden lider konumundadır" diye konuştu.

Pence, Başkan Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana ABD'nin askeri kabiliyetlerini güçlendirmek için inisiyatif aldığını kaydetti. Trump'ın NATO müttefiklerine yaptığı yüzde 2 çağrılarına istinaden Pence, "NATO müttefiklerimizin birçoğunun daha fazla harcama yapması gerekmektedir" dedi.

Burak Ünveren/Münih

© Deutsche Welle Türkçe

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